Что делает Ф1 в среду? Видеоблог Сафронова
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12 мар. 2020 г., 15:03
Наш фотоколумнист прямо из Мельбурна рассказывает о своих первых впечатлениях от пребывания в Австралии – а также раскрывает кое-какие секреты разметки на пит-лейне и рассказывает, зачем механикам гоночных команд колеса на палочках.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Wednesday
Что делает Ф1 в среду? Видеоблог Сафронова
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