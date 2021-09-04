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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

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, главный редактор

Норрис сослался на возросший уровень конкуренции, а Риккардо в решающий момент куда-то «потерял» три десятых секунды

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Квалификация Гран При Нидерландов сложилась не слишком удачно для гонщиков команды McLaren.

Занимающий 3-е место в общем зачете Ландо Норрис, как и все остальные пилоты, из-за вылета Николя Латифи не смог совершить быстрый круг во второй попытке по ходу второго сегмента – а времени быстрого круга в первой попытке хватило лишь на 13-й результат.

«Думаю, тут совпало несколько мелких моментов, – заявил британец по окончании квалификации. – Во-первых, конкуренция в эти выходные оказалась особенно жесткой. Большинство пилотов имели реальные шансы попасть в третий сегмент. К примеру, мы обычно имеем определенное преимущество над Alfa Romeo и Alpine, но сейчас обе команды основательно подтянулись.

В итоге наш автомобиль не так конкурентоспособен, как он был в лучшие моменты сезона. И успеха на нем можно было добиться, только проехав близкий к идеалу круг – в том числе использовав слип-стрим за спиной одного из соперников. У Даниэля это получилось – и он попал в третий сегмент. Мой же круг в первой попытке был не очень хорошим. У меня не было достаточной уверенности в машине, чтобы легко выдать отличный круг – но Даниэль, с другой стороны, смог пройти дальше.

Мог ли я попасть в третий сегмент, если бы не было красных флагов и я мог сделать вторую попытку? Не буду врать – я не уверен. Думаю, мы были на грани и возможность была – хотя не буду заявлять, что легко стал бы пятым или шестым».

Даниэль Риккардо, наоборот, проехал в первой попытке второго сегмента весьма быстрый круг. Австралиец показал 6-е время и прошел в третий сегмент с запасом больше чем в полсекунды. Однако в решающий момент его лучшее время оказалось на три десятых хуже, чем во втором сегменте. И воскресную гонку Риккардо начнет лишь с 10-го места.

«Я немного взбудоражен – так как мы особо ничего не меняли в машине по ходу квалификации, – сообщил австралиец журналистам. – Но в итоге я уверенно провел первый сегмент, смог сделать хороший шаг во втором и чувствовал себя вполне уверенно – но в третьем сегменте я вдруг растерял скорость. И не могу сказать, что знаю причину этого.

Я почувствовал это сразу, в первом же повороте – почувствовал, что мне не хватило зацепа. Может быть, все дело в изменении состояния трассы после красных флагов – или ветер поменял направление, или что-нибудь еще».

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