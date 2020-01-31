Стролл купил Aston Martin. Что теперь будет с Racing Point, Mercedes и Ф1?

1. Что будет с Racing Point?

Во-первых, никакой Racing Point не будет уже через 11 месяцев. Команда с таким названием появилась только во второй половине 2018 года, но уже в первый день 2021-го исчезнет, уступив свое место Aston Martin. Очевидно, бывшей Force India и всем ее предшественникам, вплоть до Midland и Jordan, не привыкать к переименованиям. Но, кажется, теперь команду ждет действительно серьезная встряска, а не смена наклеек.

Когда полтора года назад канадский миллиардер Лоуренс Стролл решил прикупить команду Формулы 1, это воспринимали как забаву. Дескать, эксцентричный папочка купил подарок своему сыну Лэнсу. Игрушку на три дня рождения вперед. Однако в терпевшей бедствие Force India покупке обрадовались, сразу заговорив о новых перспективах. Вряд ли вы обращали на их слова много внимания: «перспектива» вообще одно из самых популярных слов в Ф1.

Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team RP19 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Казалось, когда Лэнс наиграется, отец так же благополучно сменит команду Формулы 1 на гигантскую яхту или купит сыну хип-хоп-группу. Однако теперь все завертелось по-серьезному. Приобретя солидную долю в Aston Martin, Стролл-старший основательно вошел в автобизнес. А полноценное возвращение в Ф1, к которому марка шла все последние годы, станет хорошим шагом к укреплению бренда.

Любимый бренд Джеймса Бонда никогда не имел большой программы в Ф1, а под собственным именем не выступал там уже 60 лет. Однако британская марка изначально заточена на машины быстрые, гоночные. О чем говорит хотя бы ее недавнее выступление в DTM. При таком позиционировании бренда успешное выступление в главной гоночной серии мира послужит отличной рекламой. Недаром, эта схема давно работает у Ferrari и McLaren.

Но речь именно об успешном выступлении. То есть борьба за пятое-шестое место в Кубке конструкторов и периодические попадания в десятку, как это происходит сейчас, концерн не устроят. Что делать? Вложиться в развитие. И надо отдать Строллу должное, он выбрал отличный момент. У команды достаточно времени, чтобы хорошенько поработать над машиной-2021, а новый технический регламент увеличивает шансы на прорыв. К тому же, в 2020 году команда еще будет выступать под брендом Racing Point, и ее результатами можно пренебречь, сосредоточившись на совершенно новом шасси.

Единственным вопросом остаются моторы. Пока Racing Point использует силовые установки Mercedes, но захочет ли Aston Martin сотрудничать с конкурентом по рынку? Или начнет строить двигатели сама? Для некоторых дорожных машин Aston Martin уже покупает моторы из Штутгарта, так что совместная работа не исключена. В то же время, по мотору для гиперкара Valkyrie британцы сотрудничали с Cosworth, прославленным поставщиком, который покинул Ф1 перед стартом гибридной эры. Может, стоит ждать его возвращения?

Руководитель Racing Point F1 Team Отмар Сафнауэр Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Так или иначе, Racing Point в ближайшие годы наверняка ждет не только переименование, но и солидные вложения, и большие цели. Не удивимся, если произойдут и кадровые перестановки. Например, если в команде появится Тото Вольф. А то и Льюис Хэмилтон, ведь если Лэнс получит по-настоящему быструю машину, то почему не подарить ему и стареющего чемпиона в наставники?

2. Что будет с Mercedes?

До недавнего времени Лоуренс Стролл рассматривался как потенциальный спаситель команды из Брэкли в Формуле 1. Не секрет, что в Daimler обдумывают уход из чемпионата, и по некоторым слухам, окончательное решение может быть принято уже 12 февраля. В случае отказа концерна от Ф1 команду можно было бы сохранить как частную, если найти инвестора, и как раз таким инвестором считали Стролла. Ходили слухи, что он купит долю в Aston Martin, а потом вместе с Тото Вольфом выкупит нынешнюю Mercedes, сделав ее заводской для британской марки. Первая часть прогноза сбылась, вторая – нет.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Пока в Штутгарте не приняли решения (или, по крайней мере, не объявили о нем), и паниковать поклонникам команды, обильно приросшим на удобренной титулами почве еще рано. Но волноваться уже можно.

Конечно, у Тото Вольфа есть пример Росса Брауна, который десять лет назад подхватил полумертвую команду Honda, сделал из нее чемпионскую Brawn, а потом продал той же Mercedes. Но во-первых, Ф1 с тех пор сильно изменилась, и сейчас даже на подиум заехать с минимальными инвестициями можно только чудом. А во-вторых, Браун был гениальным технарем, в то время как Вольф – руководитель. И вряд ли сам отыщет техническую новинку, способную перевернуть чемпионат.

Время, когда за работу над машиной-2021 надо будет взяться всерьез, все ближе. И решение из Штутгарта наверняка поступит в ближайшие недели. Если оно окажется отрицательным, то у Вольфа и компании будет пара-тройка месяцев, чтобы найти инвестора. В противном случае проект придется свернуть.

Прямо сейчас видится лишь один вариант такого инвестора – Дмитрий Мазепин. У него уже есть наработанные связи с Брэкли, он уже пытался купить команду Ф1, и именно его называли главным кандидатом на покупку Racing Point, если бы Стролл выбрал Mercedes. Возможность посадить сына-гонщика в чемпионскую машину с Льюисом Хэмилтоном по соседству наверняка привлечет российского бизнесмена. А там кто знает, чья возьмет на трассе, младшего Стролла или младшего Мазепина.

Никита Мазепин, Mercedes AMG F1 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

3. Что будет с Red Bull Racing?

На первый взгляд может показаться, что потеря титульного спонсора – хоть и существенная, но вовсе не определяющая история для мощной команды с богатыми владельцами. Если не считать наклеек на машинах и регулярных денежных переводов, бренд Aston никак не связан с «Красными быками».

Успешное начало сотрудничества с Honda позволило RBR удержаться в тройке топ-команд, и после нескольких сезонов с McLaren японцы сейчас пребывают в восторге от новых партнеров. Потому может показаться, что уход Aston Martin в конце 2020-го не сильно скажется на планах Red Bull – даже если недополученные средства и не выйдет компенсировать, команда продолжит работу и не скатится на дно турнирной таблицы.

«Мы уже готовимся к такому развитию событий, – сказал Хельмут Марко в интервью Motorsport.com еще до официального объявления о сделке по Aston Martin. – Это довольно неприятный поворот, ведь мы успешная команда. Найти финансирование всегда непросто, но все же я не назвал бы эту потерю очень серьезной».

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко и гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Кажется, все в порядке. Но тут можно вспомнить и другие слова того же Марко, посвященные глобальным перспективам присутствия бренда Red Bull в Формуле 1. Австрийца спросили о будущем Гран При в Шпильберге, и он сказал: «Это комплексный продукт. В первую очередь нужно определиться с будущим двух наших команд Ф1. Сейчас можно говорить только о том, что наш контракт с Honda действует как минимум до конца 2021-го. В связке с этим нужно рассуждать и о будущем Гран При Австрии».

И с этой точки зрения потеря Aston внезапно может рассматриваться уже совершенно под другим углом. Дитрих Матешиц инвестирует в гонки колоссальные средства. И явно не намерен делать это бесконечно. Попытки найти покупателя на Toro Rosso за все время так и не принесли успеха, а грядущая смена регламента потребует активных трат на исследования.

И в этой связи потеря спонсорства Aston Martin может стать той каплей, которая переполнит чашу терпения босса Red Bull.

Что будет со всей Формулой 1?

Чемпионат мира, нет сомнений, ждут интересные времена. Любое доминирование вредит спорту, и после шести лет триумфального шествия Mercedes болельщикам все больше хочется видеть на вершине кого-то еще. Кого? Не так и важно.

Молодой монегаск в алом комбинезоне или его ровесник-голландец в темно-синем? Не так и важно. А если деньги Стролла сделают так, что список претендентов пополнит и еще один парень – не сам Лэнс, конечно, но его напарник, – это еще лучше.

Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Чем острее борьба, чем больше интриг в паддоке и чем ровнее пелотон – тем лучше для всех. Разумеется, папа Лоуренс инвестирует колоссальные 500 миллионов фунтов не в команду Ф1, а в марку Aston Martin. И его слова об умении развивать глобальные бренды говорят о многом. Однако также не вызывает сомнений, что конечной целью этих вложений все равно является карьера сына.

Осталось всего лишь набраться терпения и переждать сезон-2020.