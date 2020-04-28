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Формула 1 / Аналитика

Что будет с моторхоумами после коронавируса

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Что будет с моторхоумами после коронавируса
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 апр. 2020 г., 06:46

Формула 1 готовится к глобальному сокращению расходов после возобновления гонок. Изменит ли это облик паддока и что произойдет с передвижными моторхоумами?

Вероятное сокращение спонсорских вливаний, отказ от корпоративных развлечений и необходимость сократить бюджеты означают: тысячи людей, слоняющихся вокруг пит-лейна, могут не вернуться на свои места.

Изменения могут потребоваться и моторхоумам. Роскошные «дворцы джиннов», как их назвал в начале года Росс Браун, могут оказаться неуместными во времена экономии. Еще до начала эпидемии ходили разговоры о поиске альтернатив современным моторхоумам.

На фоне стремления Формулы 1 к более устойчивому будущему Браун предположил: командам больше незачем строить, упаковывать и перевозить моторхоумы на тысячи километров, загрязняя континент грузовиками. Он счел, что сборные блоки, расположенные на автодромах, будут лучше для окружающей среды и ничем не хуже для команд. Блоками Росс назвал стационарные либо временные сооружения, которые командам предоставляют организаторы Гран При.

Росс Браун

Росс Браун

Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

«Мы едем на выездные этапы, в Баку например, и там нас ждут отличные наборы блоков, – сказал Браун. – Никто не жалуется, все вполне рентабельно.

А потом мы едем в Монцу и видим там эти дворцы джиннов со всеми грузовиками, на которых их привезли. В будущем мы должны перейти на моторхоумы, которые требуют гораздо меньше логистических и транспортных усилий».

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Слова Брауна не получили всеобщей поддержки. Откровенно на эту тему высказался Кристиан Хорнер из Red Bull. Знаменитая «Энергостанция» этой команды предопределила нынешний облик моторхоумов.

«Россу стоит посмотреть на Договор согласия, там ничего подобного не сказано, и я не понимаю, на что он ссылается, – сказал Хорнер Motorsport.com. – У нас весьма природосберегающий моторхоум, он сделан из дерева. На европейских этапах моторхоумы – это дома для команд. Они имеют смысл.

На выездных этапах мы все выживаем. С нас берут деньги за палатки, стулья и все такое, хотя они входят в промоутерские услуги. Приезжая, мы что-то получаем, но этого не хватает, и на каждом этапе мы докупаем новые».

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

С момента этого обсуждения мир изменился. И на фоне потребности в социальном дистанцировании в грядущие месяцы дополнительное пространство для команд в паддоке будет весьма кстати.

А если сезон начнется с нескольких гонок на одних и тех же трассах и команды будут по две недели оставаться на одном месте, им будет иметь смысл обзавестись постоянными базами.

На компромисс команды вынудят пойти только серии из трех гонок подряд, как было во Франции/Австрии/Великобритании. Но что будет, когда эпидемия пройдет и команды придут к новой норме? Когда их больше будут волновать затраты, чем маски для лица и двухметровая дистанция между людьми? 

Некоторые команды видят смысл в предложенных Брауном заготовленных удобствах вместо постоянной перевозки своих собственных. Глава McLaren Зак Браун ранее в этом году отметил, что обдумать новые варианты моторхоумов было бы разумно: «На самом деле, мы чаще работаем с временными конструкциями и нормально к ним подстраиваемся. В Сингапуре, Мексике, Абу-Даби и Бахрейне они весьма симпатичные.

Думаю, мы поддержали бы такое предложение. Надо понять, что нам предоставят трассы, потому что некоторые справляются лучше других. Нужно, чтобы хватило места для спонсоров, для инженеров, членов команды.

И еще, я думаю, что моторхоум – это отличительный знак команды. Поэтому я хочу, чтобы при использовании временных моторхоумов мы могли менять их под себя, чтобы выделить McLaren на фоне остальных».

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун

Фото: Jack Ke

Но даже не думайте, что в более рентабельной Ф1 затратам на моторхоумы придет конец. Они полезны для команд и картины в целом. Там можно накормить работников, развлечь спонсоров и гостей. А расходы на это минимальны в сравнении с тратами на выступление в Формуле 1.

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Даже президент FIA Жан Тодт, который с высунутым языком старается сократить затраты ради спасения команд, ставит роскошь моторхоумов в конец своего списка приоритетов.

«Честно говоря, меня не очень беспокоят моторхоумы и все такое, – сказал Тодт. – Они заметны, но точно не играют решающей роли. Есть вещи гораздо важнее».

Смысл слов ясен. Вряд ли моторхоумы в ближайшее время станут хуже, так как бюджеты на маркетинг сократятся. Но и исчезнуть им не дадут.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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