Что будет с Haas без российских денег? Штайнер ответил

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Логотипы титульного спонсора, российской компании «Уралкалий», пропали с машин Haas VF-22 в последний день тестов в Барселоне после резкого обострения геополитической ситуации.

Тогда в команде сказали, что постараются оперативно найти принципиальный ответ о возможности дальнейшего сотрудничества.

Не секрет, что «Уралкалий» по контракту должен инвестировать в команду солидные средства, и в случае потенциального разрыва их потеря серьезно ударит по бюджету американцев.

О том, как обстоят дела по состоянию на начало нынешней недели, глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал в интервью итальянскому каналу Sky.

«Мы информируем "Уралкалий" о том, что и почему делаем, – отметил тиролец. – Это лучшее, что мы можем в сложившейся ситуации.

У нас есть другие ресурсы, мы придерживаемся тех планов, что были сформированы в начале года. Мы убрали с машины часть логотипов – это все, что было возможно по ходу тестов.

Переговоры продолжатся на этой неделе, по состоянию на настоящий момент мы не собираемся возвращать логотипы на время тестов в Бахрейне.

Нам предстоит решить, как поступать дальше. Финансово мы достаточно сильны, чтобы завершить этот сезон».

Говоря о возможной потере титульного спонсора, он добавил: «Да, такой риск существует, однако я не готов вдаваться в детали, так как это юридические вопросы. Я не могу публично обсуждать их.

С учетом сложившейся ситуации риск в целом сохраняется. Например, мы не уверены, что точно сможем попасть в какие-то места.

Но команда определенно приедет в Бахрейн на предстоящие тесты и гонку. Мы будет следить за развитием событий. Надеюсь, все это закончится».

По слухам из паддока, если Никите Мазепину все же не позволят выступать в новом сезоне Ф1, главным кандидатом ему на замену считается потерявший место в Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Также шансы есть в резервного гонщика Haas Пьетро Фиттипальди и чемпиона Ф2 Оскара Пиастри, который сейчас работает на аналогичной позиции в Apline.