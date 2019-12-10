Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

В отличие от привычной очковой десятки из Формулы 1, в MotoGP по итогам Гран При баллы получают первые 15 гонщиков, а бонусного очка за быстрый круг в чемпионате по мотогонкам нет вовсе.

На Reddit составили табличку и пересчитали баллы пилотов Формулы 1 по итогам прошедшего сезона.

В стане лидеров ничего бы не изменилось – первая пятерка осталась бы такой же, а вот Пьер Гасли и Александр Элбон опередили бы Карлоса Сайнса, который в реальности закончил сезон «лучшим из остальных».

Больше всех провалился бы Даниэль Риккардо, который по системе MotoGP закончил бы год 12-м, а не девятом, как было в реальности. А вот россиянин Даниил Квят, который часто финишировал между 10-м и 15-м местами, поднялся бы с 13-й на 11-ю позицию. Выиграл бы от пересчета и Серхио Перес.

При пересчете очков Кими Райкконен переместится с 12-го на 13-е, на тех же местах останутся Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Антонио Джовинацци.

А вот Джордж Расселл смог бы набрать не ноль, а семь очков, и оказался бы выше Роберта Кубицы в турнирной таблице.

В свою очередь, если применить к MotoGP систему из Формулы 1, то Марк Маркес все равно бы остался чемпионом, а вот Хорхе Лоренсо закончил бы сезон вовсе без очков.