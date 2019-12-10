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Формула 1 / Новость

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

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Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP
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10 дек. 2019 г., 08:51

Участник форума Reddit решил перевести Формулу 1 на очковую систему из MotoGP и посмотреть, каким бы сложился сезон 2019 года.

В отличие от привычной очковой десятки из Формулы 1, в MotoGP по итогам Гран При баллы получают первые 15 гонщиков, а бонусного очка за быстрый круг в чемпионате по мотогонкам нет вовсе.

На Reddit составили табличку и пересчитали баллы пилотов Формулы 1 по итогам прошедшего сезона. 

В стане лидеров ничего бы не изменилось – первая пятерка осталась бы такой же, а вот Пьер Гасли и Александр Элбон опередили бы Карлоса Сайнса, который в реальности закончил сезон «лучшим из остальных».

Больше всех провалился бы Даниэль Риккардо, который по системе MotoGP закончил бы год 12-м, а не девятом, как было в реальности. А вот россиянин Даниил Квят, который часто финишировал между 10-м и 15-м местами, поднялся бы с 13-й на 11-ю позицию. Выиграл бы от пересчета и Серхио Перес.

При пересчете очков Кими Райкконен переместится с 12-го на 13-е, на тех же местах останутся Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Антонио Джовинацци.

А вот Джордж Расселл смог бы набрать не ноль, а семь очков, и оказался бы выше Роберта Кубицы в турнирной таблице.

 

В свою очередь, если применить к MotoGP систему из Формулы 1, то Марк Маркес все равно бы остался чемпионом, а вот Хорхе Лоренсо закончил бы сезон вовсе без очков.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Денис Буденков

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