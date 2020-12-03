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Формула 1 / Новость

Что будет, если Мазепин не получит Суперлицензию? Босс Haas объяснил

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Что будет, если Мазепин не получит Суперлицензию? Босс Haas объяснил
Автор:
Соавтор: Олег Карпов

Математически российский новобранец Ф1 еще не гарантировал себе право выступать в чемпионате. Как на это смотрят в команде?

На неделе между двумя этапами Ф1 в Бахрейне Haas официально озвучила свой состав на 2021 год – за американцев поедут Мик Шумахер и Никита Мазепин. 

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Но если у немца с громкой фамилией уже есть Суперлицензия, то его давний соперник по молодежным сериям пока не гарантировал себе право выступать в Ф1. Сейчас из 40 необходимых баллов у Никиты есть 33. Его сильные выступления в Формуле 2 почти гарантировали москвичу нужный результат, но все же остается вероятность, что по итогам финального уик-энда сезона он не сможет удержаться в первой семерке общего зачета и гарантировать себе право стартовать в Гран При. 

Сам Мазепин уверен, что уже обеспечил себе Суперлицензию, однако других подтверждений такой точки зрения пока нет. Новые правила FIA действительно снижают планку «проходного балла» до 30 из-за вирусной пандемии – но только для тех, кто не смог заработать какие-то баллы из-за форс-мажора. У Никиты такой ситуации не было. 

«Разумеется, мы обсудили этот вопрос с FIA еще в самом начале переговоров [с Мазепиным], – прокомментировал ситуацию глава Haas Гюнтер Штайнер, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но не думаю, что эта проблема остается. Математически есть вероятность, что он не получит [лицензию], но такой шанс очень мал. Я бы сказал, что мы пошли на этот риск. Мне приходилось рисковать куда сильнее, чем в этом случае. 

Думаю, в итоге мы все получим. Хотя у нас остаются в работе несколько сценариев, что можно сделать и что надо сделать – но они едва ли понадобятся. Лучше всего решить вопрос посредством баллов».

Он добавил: «Да, я не могу сказать, что нам все гарантировано. Но я твердо убежден, что он заработает оставшиеся баллы. И не собираюсь вдаваться в детали того, что нам сообщила FIA. Мы не пришли с ними к единому мнению, так что прежде всего надо пытаться просто заработать баллы.

Именно этим мы и заняты. Он все делает сам. Он уже показал, что не нервничает по этому поводу. Мы беседовали по ходу прошлого уик-энда – и он услышал, что сам должен гарантировать себе Суперлицензию без посторонней помощи». 

Перед финалом Формулы 2 Никита занимает в общем зачете третье место, заработав 162 очка. Восьмым в молодежной серии идет Гуанью Чжоу, у которого 125,5 очков. Таким образом, 12 очков за уик-энд гарантируют россиянину место в Ф1. Для этого достаточно финишировать в субботу четвертым – а если у китайца не будет поула, то даже шестым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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