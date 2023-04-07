Что будет, если Льюис покинет Mercedes? Вольф не смог ответить
Глава команды признался, что у него просто нет запасного плана на случай, если семикратный чемпион по какой-либо причине не захочет продолжать сотрудничество
Льюис Хэмилтон пришел в Mercedes перед сезоном 2013 года и за прошедшее время стал в составе команды самым успешным пилотом в истории Ф1. Его нынешний контракт заканчивается вместе с сезоном-23, и хотя обе стороны уже не раз говорили о намерении продолжить сотрудничество, пока никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было.
Эксперты полагали, что гонщику важно было увидеть силу команды после неудачного сезона 2022 года, чтобы принять решение о дальнейшем сотрудничестве.
Между тем, глава Mercedes Тото Вольф выразил уверенность, что Льюис точно останется в Брэкли.
В эксклюзивном комментарии для Motorsport.com австриец отметил: «Может, это и звучит наивно, но я правда не могу придумать никакого плана Б. У меня есть план А, и он остается приоритетным.
Я не хочу начинать переговоры с другими пилотами, так как доволен теми, которые уже выступают за команду, в этом нет сомнений. Так что никакого плана Б нет. Продолжаем работать с Льюисом».
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Вольф признал, что допускает сценарий, при котором семикратный чемпион решит не продолжать выступления – но заверил, что в таком случае гонщик уже все сказал бы команде.
«Думаю, он бы заранее информировал нас, – объяснил Тото. – Не могу себе представить, чтобы Льюис сказал: "Я больше не хочу этим заниматься. Завтра ухожу".
Он всегда ощущает ответственность за команду. И не бросит нас. Да, гонщики порой принимают решение [об уходе], но Льюис не станет нас подставлять.
Но в целом, если верить, что твоя команда привлекательна для пилотов, отыскать решение всегда возможно».
Сам Хэмилтон в Джидде говорил, что «не смотрит по сторонам и не чувствует, что может уйти».
Он отмечал: «Я стараюсь спокойно работать, чтобы вместе с командой вернуться в хорошее состояние. И никуда не ухожу».
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