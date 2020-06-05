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Формула 1 / Гран При России / Слухи

Что болельщики думают о второй гонке в Сочи? Давайте проголосуем

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Что болельщики думают о второй гонке в Сочи? Давайте проголосуем
Автор:
5 июн. 2020 г., 16:00

Формула 1 всерьез задумалась о проведении второго Гран При на «Сочи Автодроме». Это станет реальностью, если пара европейских гонок сорвется из-за карантина. Или если принимать Формулу 1 откажутся за океаном: в США, Японии, Мексике и Вьетнаме одновременно. С точки зрения логистики Гран При России станет удобным выбором для чемпионата мира: сюда недалеко лететь из Европы, а всех участников можно компактно разместить на территории Олимпийского парка. Но как насчет зрителей? То, что удобно командам, не всегда устраивает болельщиков. Поклонники Формулы 1 хотят зрелищных гонок на разнообразных трассах – а «Сочи Автодром» не может похвастаться интересной конфигурацией. Российские этапы Ф1 из года в год оказываются в числе наиболее пресных. Дошло до того, что Льюис Хэмилтон предложил проводить здесь гонки в обратном направлении – может, хоть так сочинская трасса станет чуть менее предсказуемой?

Давайте выскажем свое мнение. Быть или не быть второй гонке на «Сочи Автодроме»? Что вы думаете о Гран При в обратном направлении? И стоит ли вообще держать российскую трассу в календаре Формулы 1? Голосуем! 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Местонахождение Сочи Автодром
Автор Редакция Motorsport.com

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