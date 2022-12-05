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Формула 1 Новость

Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года

На прошедшей в Лондоне церемонии были отмечены лауреаты традиционной премии Autosport Awards

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года
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Торжественный вечер состоялся в лондонском отеле Grosvenor House в присутствии главных фигур мира автоспорта. Среди множества номинаций главной и самой почетной, несомненно, стала «Гонщик года» – читатели популярного британского еженедельника Autosport выбирают лауреата уже 40 лет, с 1982 года.

На этот раз победителем голосования стал чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, который опередил своего соперника Шарля Леклера, чемпиона IndyCar Уилла Пауэра и сильнейшего пилота Формулы Е Стоффеля Вандорна.

Результаты голосования нельзя назвать полностью объективными, так как читатели Autosport не имели возможности отдать голос за Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла (редакция издания просто не включила их в список кандидатов).

При этом Льюиса признали британским гонщиком года, а победу Джорджа в Сан-Паулу – моментом года.

 

Сам Макс не приехал на церемонию в Лондон, но обратился к собравшимся к коротким видеопосланием. 

«Спасибо всем болельщикам, кто проголосовал за меня второй год подряд, – сказал пилот Red Bull. – Теперь у меня и здесь две победы.

После сложного старта сезона командные усилия позволили нам переломить ситуацию. Упорная работа многих людей, включая и некоторых из тех, кто сейчас находится у вас в зале, заслужила большой благодарности. Хорошего вам вечера и увидимся на трассах в 2023 году».

Также на церемонии были отмечены машина Ферстаппена Red Bull RB18, триумфаторы раллийного сезона, Калле Рованпера и Toyota Yaris, лучшим новичком назвали Гуаньюя Чжоу.

Глава собственной команды и владелец серии IndyCar Роджер Пенске стал вторым после Жана Тодта в 2021 году лауреатом золотой медали Autosport, а Себастьяна Феттеля отметили за его исторические достижения в гонках. 

Также наград удостоились представители мира компьютерных игр.

Победители Autosport Awards 2022 года по итогам опроса читателей:

Гонщик года – Макс Ферстаппен

Раллийный гонщик года – Калле Рованпера

Гоночная машина года – Red Bull RB18

Раллийная машина года – Toyota GR Yaris Rally1

Новичок года – Гуаньюй Чжоу

Момент года – победа Джорджа Расселла на Гран При Бразилии

Британский гонщик года – Льюис Хэмилтон

Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Люк Браунинг

Гонщик года в национальных чемпионатах – Крис Ингрэм (BTCC)

Золотая медаль Autosport – Роджер Пенске

Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Себастьян Феттель

Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Майкл Престон, университет Саутгемптона

Кибергонщик года – Джон Болдуин

Киберкоманда года – Team Redline

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