Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года
На прошедшей в Лондоне церемонии были отмечены лауреаты традиционной премии Autosport Awards
Торжественный вечер состоялся в лондонском отеле Grosvenor House в присутствии главных фигур мира автоспорта. Среди множества номинаций главной и самой почетной, несомненно, стала «Гонщик года» – читатели популярного британского еженедельника Autosport выбирают лауреата уже 40 лет, с 1982 года.
На этот раз победителем голосования стал чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, который опередил своего соперника Шарля Леклера, чемпиона IndyCar Уилла Пауэра и сильнейшего пилота Формулы Е Стоффеля Вандорна.
Результаты голосования нельзя назвать полностью объективными, так как читатели Autosport не имели возможности отдать голос за Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла (редакция издания просто не включила их в список кандидатов).
При этом Льюиса признали британским гонщиком года, а победу Джорджа в Сан-Паулу – моментом года.
Сам Макс не приехал на церемонию в Лондон, но обратился к собравшимся к коротким видеопосланием.
«Спасибо всем болельщикам, кто проголосовал за меня второй год подряд, – сказал пилот Red Bull. – Теперь у меня и здесь две победы.
После сложного старта сезона командные усилия позволили нам переломить ситуацию. Упорная работа многих людей, включая и некоторых из тех, кто сейчас находится у вас в зале, заслужила большой благодарности. Хорошего вам вечера и увидимся на трассах в 2023 году».
Также на церемонии были отмечены машина Ферстаппена Red Bull RB18, триумфаторы раллийного сезона, Калле Рованпера и Toyota Yaris, лучшим новичком назвали Гуаньюя Чжоу.
Глава собственной команды и владелец серии IndyCar Роджер Пенске стал вторым после Жана Тодта в 2021 году лауреатом золотой медали Autosport, а Себастьяна Феттеля отметили за его исторические достижения в гонках.
Также наград удостоились представители мира компьютерных игр.
Победители Autosport Awards 2022 года по итогам опроса читателей:
Гонщик года – Макс Ферстаппен
Раллийный гонщик года – Калле Рованпера
Гоночная машина года – Red Bull RB18
Раллийная машина года – Toyota GR Yaris Rally1
Новичок года – Гуаньюй Чжоу
Момент года – победа Джорджа Расселла на Гран При Бразилии
Британский гонщик года – Льюис Хэмилтон
Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Люк Браунинг
Гонщик года в национальных чемпионатах – Крис Ингрэм (BTCC)
Золотая медаль Autosport – Роджер Пенске
Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Себастьян Феттель
Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Майкл Престон, университет Саутгемптона
Кибергонщик года – Джон Болдуин
Киберкоманда года – Team Redline
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