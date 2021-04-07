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Формула 1 / Новость

Читали слова Вольфа про "размазывание дерьма"? Тото всё объяснил

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В последние дни многие гоночные СМИ разместили цитату босса Mercedes с очень резким выпадом в адрес соперников. Но оказалось, что ничего такого он не говорил

Читали слова Вольфа про "размазывание дерьма"? Тото всё объяснил

Эта история началась с высказывания главы McLaren Зака Брауна о том, кого он считает идеальными пилотами для Mercedes в 2022 году. 

После этого поклонники Формулы 1 могли прочитать в различных изданиях ответ Тото Вольфа на эту реплику. В интервью газете Osterreich тот якобы сказал: «Браун – он как Кристиан Хорнер. Оба просто размазывают дерьмо. Меня это не волнует».

Motorsport.com попросил Вольфа прокомментировать эти слова. Оказалось, что в действительности он говорил совершенно другое, однако первоначальный перевод его слов на английский оказался неверным – и именно его в итоге растиражировали голодные до сенсаций журналисты.

«Я уважаю их обоих, – объяснил руководитель Mercedes F1. – И мне приписали слова, которых я точно не говорил. Думаю, смысл изменился при переводе.

Я сказал что оба – большие мастера критиковать и подкалывать друг друга. А мне приписывают слова, будто они поливают всех вокруг дерьмом.

Зак остается важной частью семьи Mercedes и нашим другом. Даже с учетом всех противоречий, которые между нами возникают, я бы не стал говорить про него такое».

При этом босс Mercedes добавил, что подколки руководителей команд в адрес друг друга являются обычным делом для Ф1 и отражают уровень соперничества между участниками чемпионата.

«Это очень важно, так как все здесь завязано на соперничестве, – объяснил он. – У нас один и тот же круг общения, потому важно привлекать внимание болельщиков и нашей аудитории.

Но соперничество при этом сохраняется. Иногда оно может перерасти в неприязнь, и это тоже часть спорта. Но нам важно помнить, что это всего лишь спорт».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Автор Джонатан Нобл

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