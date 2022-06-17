Читали про штраф Леклера в Канаде? Разбираемся, правда ли это

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Вскоре после схода Шарля Леклера в Баку Скудерия подтвердила, что блок внутреннего сгорания и турбина с его машины не подлежат восстановлению. Таким образом, в этот уик-энд в Монреале на F1-75 монегаска поставят новый двигатель – уже третий в сезоне.

Однако с тем, что касается турбины, такой ясности не было. Та, что сгорела в Азербайджане, была уже третьей по счету. Таким образом, или на новый мотор придется ставить старую турбину – или же переходить на четвертую по счету, что по регламенту приведет к штрафной перестановке по решетке.

Начиная с вечера четверга в различных медиа стали появляться публикации о том, что Ferrari, дескать, решила ставить четвертую турбину, а потому на старте в Монреале Шарль будет не выше 11-й позиции.

Давайте разбираться.

Первая турбина стояла у Леклера со старта чемпионата, вторую он получил в Майами, но утратил в Барселоне, когда сошел, лидируя в гонке. На этап в Монако Шарлю вернули первый мотор с первой турбиной, а в Баку на тот же первый блок ему поставили третью турбину – но ее век оказался предельно коротким.

В Ф1 считается более правильным менять всю силовую установку в сборе, однако в данном случае Скудерии предстоит всерьез подумать. Наши источники (говоря строго, источники наших коллег из итальянской редакции) говорят, что окончательное решение пока не принято.

Дело в том, что перестановка турбины – тем более, уже бывшей в употреблении – является сложным и трудоемким процессом, при котором весьма велик риск, что общая производительность снизится.

Источники говорят, что пока все же более вероятным считается сценарий со штрафом, однако окончательное решение будет принято лишь после пятничных тренировок Гран При, когда станет ясно, сколь быстра Скудерия в Монреале и есть ли у Леклера реальные шансы отыграть потерянные из-за штрафа позиции.