«Стартовал очередной сезон», – регулярно можно прочитать в отчетах о гоночных уик-эндах. Мы вспомнили, что в нынешнем году сделает очередные сезоны в самых престижных гоночных чемпионатах менее «очередными»...

Формула 1: новый регламент

Новые автомобили должны были появиться на трассах еще в этом году, но их дебют был отложен из-за пандемии коронавируса.

Самое главное (и радикальное!) изменение в правилах – возможность использовать т.н. граунд-эффект с гораздо большей эффективностью, чем раньше. В течение долгого времени техрегламент предписывал днищу болида быть плоским вплоть до зоны в районе задних колес – и это связывало руки конструкторам. Теперь же все пространство под понтонами можно будет превратить в два огромных диффузора, которые будут генерировать гораздо больше прижимной силы, чем это делало днище.

Зачем это нужно? Снизится роль переднего крыла, а значит – меньше будут потери в сцеплении с трассой из-за т.н. грязного воздуха, остающегося за болидом. Гонщикам будет проще ехать на хвосте у соперника и проводить обгоны.

Концепт-макет болида Формулы 1 2022 года Фото: Formula 1

Еще один знаковый момент – переход с 13-дюймовых колесных диков (и шин с таким же посадочным диаметром) на 18-дюймовые. Это на руку главным образом компании Pirelli: теперь ее продукция для дорожных суперкаров и для Формулы 1 не будет радикально отличаться по внешнему виду.

WRC: новый регламент

В высшей лиге мирового ралли изменения еще более радикальные. Если до недавнего времени основой конструкции автомобилей WRC были серийные кузова, то в рамках новых техтребований (т.н. Rally1) машины строятся с нуля, вокруг специально разработанных пространственных рам.

На этом фоне уже не столь сенсационным выглядит превращением раллийных машин в гибриды путем появления на них тягового электромотора. Первые несколько сезонов все команды будут использовать одинаковые гибридные модули от единого поставщика. Электродвигатель можно использовать на допах, но чуть ли не главная его задача – дать возможность по пути со спецучастка или на спецучасток проезжать на электротяге специально выделенные «чистые» зоны. Поначалу они будут короткими – плюс пока нет точной информации, как будут наказывать экипажи, которые посмеют несанкционированно включить в этих зонах двигатель внутреннего сгорания.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai i20 Rally1 Фото: Tom Howard

Также ради удешевления машин регламентом предусмотрено упрощение их конструкции по многим направлениям – от удаления мелких аэродинамических элементов до исчезновения подрулевых лепестков для переключения передач.

Изменения нравятся не всем. Особенно активно с Rally1 «воюет» многократный вице-чемпион мира Тьерри Невилль – он предполагает, что новые автомобили будут и медленнее прежних, и хуже в управлении (в частности, из-за повышения массы и уменьшения ходов подвески).

Новый автомобиль как будто почувствовал негативный настрой Тьерри – и недавние тесты закончились для Невилля падением в реку. После этого пилот предпочел обойтись без новой порции критики и похвалил машину за высокий уровень безопасности.

Формула Е: новый формат квалификации

Предыдущий вариант квалификации делал гонки «электричек» максимально непредсказуемым. Напомним, что изначально участники разбивались на четыре группы в соответствии с положением в личном зачете – причем лидеры чемпионата выезжали на трассу первыми, а аутсайдеры – последними.

Так как по умолчанию с каждым следующим заездом сцепление шин с покрытием улучшается, шансы аутсайдеров попасть в «суперпоул» (где рызыгрываются первые 6 позиций на решетке) и вообще хорошо провести квалификацию был выше. В результате в турнирной таблице наблюдались самые радикальные взлеты и падения – а перед финальным этапом минувшего сезона математические шансы на титул сохраняли 18 (!) гонщиков из 24-х.

Однако ситуацию, в которой у аутсайдеров есть преимущество, многие участники и даже болельщики воспринимали как не слишком спортивную. Поэтому в новом сезоне будет использоваться новая схема. В ней все начнется с заездов в двух группах – для пилотов, занимающих четные и нечетные места в общем зачете. Таким образом, лидеров уже не будут ставить в заведомо проигрышное положение.

Четверка лучших из каждой группы продолжит борьбу по олимпийской системе – в серии квалификационных дуэлей, где каждый участник будет проезжать по одному быстрому кругу.

«Дакар»: новая марка с новыми технологиями

На старт легендарного ралли-рейда в 2022 году выйдет не просто новый, а инновационный автомобиль Audi RS Q e-tron. Привычный двигатель внутреннего сгорания в нем есть – но используется исключительно в роли поставщика энергии для электромоторов, позаимствованных у болида Формулы Е. Именно эти электромоторы и будут вращать переднюю и заднюю ось машины.

Audi RS Q e-tron 1 / 4 Фотограф: Audi Audi RS Q e-tron 2 / 4 Фотограф: Audi Audi RS Q e-tron 3 / 4 Фотограф: Audi Карлос Сайнс, Маттиас Экстрем, Стефан Петерансель, Audi RS Q e-tron 4 / 4 Фотограф: Red Bull Content Pool

Все это выглядит очень модно и современно – а двумя из трех машин будут управлять чрезвычайно опытные пилоты, рекордсмен по победам в «Дакаре» Стефан Петерансель и двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс (на счету которого также есть победы в легендарном марафоне).

Однако в ралли-рейдах, где приходится мчать по камням на скорости под 150 км/ч, успех обычно приносят проверенные решения. Вдобавок RS Q e-tron еще не проехали ни одной гонки – борьбе с соперниками марка предпочла длительные тесты. Поэтому пока болельщики принимают на ставки на то, что станет ахиллесовой пятой новинки и с чем опытным экипажам предстоит чаще всего мучиться на спецучастках.

Также в этом году участники «Дакара» смогут возвращаться в гонку после схода (ценой огромного временного штрафа), а сам марафон после долгого перерыва вновь станет этапом гоночной серии (чемпионата мира по ралли-рейдам, который заменит ранее проводившийся Кубок мира).

WRX: новый регламент (где ДВС вне закона)

Пока Формула 1 и мировое ралли гордятся гибридностью своих машин, чемпионат мира по ралли-кроссу делает не шаг, а прямо-таки прыжок в будущее. В новом сезоне на старт будут выходить только электрические автомобили!

Турнир стал первым столь престижным соревнованием, которое изначально появилось как гонки машин с бензиновыми моторами, а потом перешло на электротягу. Само собой, это стало возможным прежде всего благодаря тому, что гонки в ралли-кроссе представляют собой серию очень коротких заездов.

Производить батареи и электромоторы (две штуки на автомобиль) для машин топового класса RX1 будет компания Kreisel Electric. Суммарная мощность силовой установки составит 500 киловатт или 680 л.с. Динамика, которой не без оснований гордятся организаторы соревнований, сильно не просядет: новые автомобили, как и их предшественники, смогут разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Электрическая машина Kristoffersson Motorsport Фото: Kristoffersson Motorsport

Kreisel Electric может продать клиенту готовый автомобиль (в кузове хэтчбека Skoda Fabia), а может – только силовую установку, которую клиент потом использует для создания своей машины (к примеру, известный сорвиголова Герлен Шишери сейчас строит реплику знаменитой раллийной Lancia Delta).

У других героев ралли-кросса замена бензина на электричество вроде бы тоже не вызвала желания резко все бросить. К примеру, многократный (и действующий) чемпион Йохан Кристофферсон готовится выставить на старт свою команду. В списке участников пока не видать братьев Хансенов, без которых чемпионат в последние годы не представить – однако турнир, по взятой за время пандемии моде, стартует только в июле. Так что, время присоединиться к пелотону у шведов еще есть.

WEC: новый (он же – не успевший забыться старый) игрок

После запуска в гонках на выносливость нового топового класса под названием гиперкаров в чемпионат мира ожидается настоящее паломничество крупных автопроизводителей. В числе тех, кто уже объявил о своих планах или «совершенно точно собирается», уже есть Acura, Audi, BMW, Cadillac, Ferrari, Porsche, Lamborghini...

Но все эти имена если и выйдут на старт, то не раньше 2023 года. А вот Peugeot готовится ввязаться в драку уже в следующем сезоне (правда, не очень понятно, в какой именно гонке). Французам есть что доказывать: они добивались успеха в «Ле-Мане» и в 90-х годах, и сравнительно недавно – но каждый раз у побед было своеобразное послевкусие. 30 лет назад марка побеждала, когда автопроизводители уже потеряли интерес к гонкам на выносливость и конкуренция была не слишком жесткой. А в XXI веке единственный успех в «Ле-Мане» лишь подчеркнул, насколько много гонок до и после выиграла Audi.

Peugeot Hypercar 9X8 Фото: Sergio Lillo

В этот раз все серьезно. Об этом можно судить хотя бы по агрессивному виду нового болида 9Х8. Причем на момент премьеры у машины отсутствовало привычное для прототипов заднее антикрыло. Конструкторы уверяли, что нашли другой способ генерации нужного количества прижимной силы (впрочем, во время первой обкатки болида нечто похожее на крыло у автомобиля все-таки появилось). А среди пилотов, которые будут управлять новинкой, есть три гонщика Ф1: Жан-Эрик Вернь, Кевин Магнуссен и Пол ди Реста.

Напомним, что последние четыре года в высшей лиге гонок на выносливость доминирует Toyota. И настолько прочно, что это доминирование, похоже, поднадоело даже самим японцам. Так что, схватка французских «львов» с привычным лидером стала бы отличной прелюдией для 2023 года, когда в борьбу вступят сразу несколько амбициозных марок.

WTCR: новый календарь (с культовыми городскими трассами)

Гонки по улицам городов являются украшением календаря не только в Формуле 1. В частности, для Кубка мира WTCR (и его предшественника, чемпионата мира WTCC) знаковым всегда был этап в китайском Макао. Трасса в бывшей португальской колонии не только городская, но и весьма скоростная – и в гонках частенько случаются эпичнейшие завалы, когда дюжина побитых машин наглухо блокирует проезд на одном из участков. А ставки при этом бывают весьма высокими: уик-энд в Макао обычно завершает сезон, а значит – решает судьбу титулов.

Меньше известна, но для некоторых поклонников даже более ценна гонка на улицах французского По. Во-первых, заезды в «маленьком Монако», как ласково называют трек, проводятся аж с 1930 года. Во-вторых, там тоже случалось немало веселых историй. К примеру, свое время водитель автомобиля безопасности смело пошел на таран автомобиля лидировавшего в гонке Франца Энгстлера.

Однако По еще больше десяти лет назад выпала из календаря, не сумев договориться с промоутерами чемпионата. А гонки в Макао в течение последних двух лет отменяются вместе с другими азиатскими этапами из-за пандемии коронавируса. В этом же году на радость ценителям классики оба этапа возвращаются в календарь – так что, ждем новых проходных и не очень контактов с ограждениями!

Впрочем, для российских болельщиков, конечно, актуальнее визит, который Кубок мира в августе нанесет в Сочи. Но это новшеством уже не назовешь: ведь именно на берегах Черного моря турнир закончил сезон в прошлом году.