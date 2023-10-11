Четырем слабейшим командам Ф1 разрешат дополнительно потратить по $20 млн

После введения в Формуле 1 лимита бюджетов команды стали ближе друг к другу по силе, однако назвать нынешнюю ситуацию равенством не получится даже с натяжкой.

Представители второй половины пелотона регулярно указывают, что готовы инвестировать в инфраструктуру, чтобы догонять лидеров, но не имеют возможности сделать это в соответствии с требованиями Финансового регламента – особенно часто такие слова можно слышать от Williams.

В правила заложена максимальная сумма таких трат, которая составляет в $36 млн за четырехлетний период. За последние месяцы заинтересованные стороны провели несколько встреч, пытаясь отыскать решение. Сложность задачи была в том, что лидеры были готовы на послабления – но только в том случае, если смогут и сами использовать их.

В итоге FIA удалось разработать и согласовать схему, которая фактически поделит весь пелотон на три группы, опираясь на результаты чемпионатов 2020, 2021 и 2022 годов.

Идея здесь в целом такая же, как в случае с продувками в аэродинамической трубе – лидеры получают меньше возможностей, а догоняющие, напротив, больше.

Сложность в том, что величина капитальных инвестиций является переменной величиной от года к году. Если говорить про 2024-й, лимит изначально был установлен на отметке в $45 млн – но он включает не один чемпионат, а четырехлетний промежуток 2021-24 годов.

После согласованных корректировок для топового «дивизиона», куда вошли Red Bull, Mercedes и Ferrari, решено было увеличить планку до $51 млн. Интересно, что источники указывают, будто в FIA согласились на этот шаг с большой неохотой. Эта прибавка стала своего рода бонусом за то, что гранды не станут препятствовать общему плану.

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Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Алекс Элбон, Williams FW45, преследуют соперников Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для McLaren, Alpine и Aston Martin прибавка станет уже более существенной и составит $13 млн – до суммы в $58 млн.

Наконец, команды из хвоста пелотона – AlphaTauri, Alfa Romeo/Sauber, Haas и Williams – смогут дополнительно вложить в развитие своих баз по 20 миллионов. Общий размер трат за четыре года для них составит $65 млн.

Разница в 14 миллионов с грандами является весьма существенной и позволит сократить отставание в уровне инфраструктуры, что не может не привести и к росту скорости на трассе.

На период 2025-28 годов размер капитальных вложений установлен в $42 млн для первой группы, $49 млн для второй и $56 млн для третьей. При этом разделение команд на «дивизионы» будет определено позже.

А вот с 2029-го планируется вновь уравнять возможности всех участников чемпионата мира и установить сумму в $36 млн – любопытно, что ее будут рассчитывать за период 2026-29 годов.

Глава Williams Джеймс Воулз не стал скрывать, что доволен озвученными правилами: «Как по мне, это просто прекрасный новости. Продуктивная работа во всеми командами привела к тому, что мы получили возможность потратить дополнительно $20 млн. Это была продуктивная дискуссия, которая продолжалась с февраля, и принесла очень верное решение.

Теперь лимит трат уже значительно серьезней. Да, это не 100 миллионов, на которые я рассчитывал, но все равно хороший шаг в верном направлении.

Мы шесть месяцев искали этот вариант, и в итоге лидеры потратят не так много, как догоняющие. Мы же получим больше возможностей и сможем улучшить свои базы».

Андреа Стелла, руководитель McLaren Фото: FIA Pool

Представитель второго «дивизиона», глава McLaren Андреа Стелла, тоже позитивно оценил достигнутые соглашения.

«Прежде всего, я бы отметил совместную работу команд и боссов спорта, что позволило достичь договоренностей и прийти к важным результатам, – сказал итальянец. – Мы приветствуем эту новость и ради возможности дополнительных расходов. Для нас это хорошее известие».

Куда более скептически оказался настроен босс Ferrari Фредерик Вассер: «Я не в восторге. Прежде всего, если вы спросите инженеров, нужно ли им больше денег – они всегда ответят, что да. Это бесконечный процесс.

Мы уже пару раз меняли правила, постоянно поднимая планку расходов. Как по мне, это опасный процесс».

Между тем, в команде AlphaTauri уже заявили, что у них просто нет денег на дополнительные инвестиции в инфраструктуру.