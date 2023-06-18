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«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Испанец на конкретных примерах объяснил, почему по ходу квалификации в Канаде он явно не пользовался благосклонностью Фортуны

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо показал третий результат в квалификационной сессии на трассе Жиля Вильнева, а после штрафа Нико Хюлькенберга и вовсе получит возможность стартовать с первого ряда – уже в четвертый раз в нынешнем сезоне.

Несмотря на это, испанский гонщик Aston Martin отметил, что удача в этот раз точно была не на его стороне. В третьем сегменте он установил абсолютный рекорд на втором секторе трассы, но не успел закончить быстрый круг из-за остановки сессии. 

«Нам весь день не везло с красными флагами, – объяснил он. – В первом сегменте они появились [после остановки на трассе Чжоу Гуаньюя] за секунду до того, как я завершил быструю попытку. А в финале их выбросили, когда мне оставалось до финишной черты четыре секунды. Если бы я успел закончить тот круг, то точно оказался бы на первом ряду [и без штрафа Хюлькенберга]. 

Разумеется, я и так очень доволен результатом, так как квалификация была очень сложной, требовалось все сделать правильно и постоянно оставаться на связи с командой. 

Порой у тебя есть какие-то ощущения, но с командного мостика ситуация видится несколько иначе. Так что пилоту надо постоянно общаться с инженером.

День оказался непростым, но в воскресенье у нас будет шанс заработать много очков. Так что пока я доволен». 

Старт с первого ряда станет для Алонсо 42-м в карьере. Такого же результата в Ф1 любились еще два чемпиона мира, Джеки Стюарт с Грэмом Хиллом. 

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Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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