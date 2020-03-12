Четыре работника Haas попали в карантин. Штайнер нашел в этом плюсы
Подозрения на коронавирус продолжают лишать американскую команду сотрудников на Гран При Австралии.
Уже четыре сотрудника Haas оказались в самостоятельном карантине на Гран При Австралии. Ранее сообщалось о двух работниках команды, к которым позже присоединились еще двое. Среди них трое механиков и один инженер команды.
«Мы должны получить результаты после обеда [по австралийскому времени], – сказал глава команды Гюнтер Штайнер. – До тех пор я ничего не знаю и не хочу строить домыслы. Я не врач. Надеюсь, тесты будут негативными и мы вернемся к прежней модели работы».
Штайнер признался, что не имеет плана на тот случай, если сотрудники окажутся заражены коронавирусом: «Мы не думали об этом. Сейчас мы просто ждем результатов и надеемся, что они негативные. Сейчас трудно составить альтернативный план. Уже никто не сможет присоединиться к нам на Гран При, ни по времени, ни по разрешениям на въезд. Придется что-то придумывать. В гонках всегда можно найти решение, но сначала нужно получить проблему».
В прошлые годы у Haas не раз возникали в Мельбурне проблемы из-за не прикрученных колес на пит-стопе. Штайнер пошутил, что отсутствие заболевших может пойти команде на пользу.
«Может, так даже лучше, ведь мы допускали ошибки в полном составе, – сказал глава команды. – Может, при меньшем числе сотрудников все пройдет лучше. Тут не угадаешь.
Если серьезно, то мы всегда были хорошо готовы, но допускали ошибки. Два года назад, когда у нас отвалилось два колеса, нам просто не повезло. А в прошлом году на команду это давило. Надеюсь, мы преодолели эту ситуацию. В 2018-м у нас не было таких ошибок после Мельбурна, пока мы не вернулись сюда в 2019-м. То же самое было в том году. Тут как будто все заколдовано, но я надеюсь, в этот раз мы справимся».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Четыре работника Haas попали в карантин. Штайнер нашел в этом плюсы
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