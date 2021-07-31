Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

Гран При Великобритании начался со столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в первом повороте. Это вызвало напряжение между пилотами и их командами, так что перед гонкой в Венгрии Тото Вольфа спросили, даст ли он гонщикам Mercedes особые указания касательно первого поворота.

«Если начну учить своих пилотов, как им проходить первый поворот, значит все пошло наперекосяк, – ответил Вольф. – Так что завтра все увидим. Думаю, будет захватывающе. Кто там пятый? Гасли? Может, он будет лидировать после первого поворота. Может, все четыре машины [лидеров] как-нибудь вылетят. Шучу, конечно. Надеюсь, такого не будет, но первый поворот будет захватывающим. Да и в плане стратегии мы увидим интересные маневры».

Завтра пилоты Mercedes будут стартовать на шинах Medium, а вот гонщики Red Bull на Soft. Вольф считает, что казалось бы неудачная тактика может сыграть и на руку его соперникам.

«Не знаю, почему они квалифицировались на Soft, но думаю, то может быть преимуществом, если гонка будет с двумя пит-стопами. Мы видели несколько лет назад, как Льюис с двумя остановками обогнал Макса. Так что если будет два пит-стопа, то Soft не скажется на тактике, зато даст преимущество на старте. Мы бы такую тактику не выбрали, но может, она сложится в их пользу».