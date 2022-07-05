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Формула 1 Новости

Четыре команды останутся в Австрии после Гран При для тестов шин

В Pirelli хотят снизить износ передних шин на 2023 год

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Четыре команды останутся в Австрии после Гран При для тестов шин
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В 2022 году в Формуле 1 запланировано 23 дня для тестов резины Pirelli на 2023 год. Два таких тестовых дня пройдут на следующей неделе в Австрии, сразу после завершения там Гран При.

В этот раз в заездах примут участие команды Alpine, Red Bull, McLaren и Williams. Они испытают новые слики, которые итальянский производитель стремится сделать более износостойкими, особенно на передних колесах.

Тесты пройдут во вторник и среду. При этом Alpine и Red Bull будут участвовать в них только по одному из дней. Напомним, что в этом сезоне только команда Haas полностью отказалась от участия в шинных тестах.

Ранее в Pirelli объяснили необходимость доработки шин тем, что в 2021 году они могли проводить испытание новой 18-дюймовой резины только на «мулах», то есть переделанных болидах прошлого сезона. Характеристики машин 2022 года от них существенно отличаются.

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