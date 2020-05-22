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Формула 1 / Гран При Венгрии / Слухи

Четыре гонки подряд, Венгрия – новый фаворит. Что произошло с календарем Формулы 1

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Четыре гонки подряд, Венгрия – новый фаворит. Что произошло с календарем Формулы 1
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22 мая 2020 г., 11:31

«Хунгароринг» стал планом А в качестве места проведения третьей гонки Формулы 1. Теперь чемпионат хочет сдвинуть этап в Германии на более поздний срок

Венгрия стала новым фаворитом в качестве замены для Гран При Великобритании. Наиболее свежий сценарий звучит так: две подряд гонки в Австрии, а затем с недельным перерывом две подряд гонки в Будапеште. Это значит, что сезон-2020 в Формуле 1 может начаться с четырех этапов в течение месяца. Это может стать самым плотным началом чемпионата в истории. 

Как Венгрия обошла конкурентов 

Сезон Формулы 1 2020 года должен начаться 5 июля в Австрии. Неделю спустя чемпионат мира проведет в Шпильберге еще одну гонку. Место проведения этапа №3 остается под вопросом – и теперь наиболее вероятным претендентом стал Будапешт. 

Венгерская трасса «Хунгароринг» расположена в 420 км от австрийского «Ред Булл Ринга», где начнется сезон. Такая близость делает Будапешт удобным местом для организации следующего Гран При. Как удалось выяснить Motorsport.com, Венгрия стала планом А для Liberty Media на случай срыва этапа в Сильверстоуне.

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Прежде планировалось, что после Австрии участники Формулы 1 отправятся в Великобританию. Этот план сорвался после того, как британские власти объявили о введении обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих в страну. Такая норма сделала невозможной организацию гонки 26 июля, так как к этому моменту гонщики, инженеры и механики не успели бы отбыть положенный по закону карантин. 

Узнав о нововведениях британского правительства, Liberty Media начала придумывать альтернативный план для старта сезона. В качестве подходящей замены для Сильверстоуна возник немецкий Хоккенхайм.

Администрация Ф1 провела детальные переговоры с организаторами Гран При Германии. Вскоре выяснилось, что немцы потребовали у Liberty денег за возможность устроить Гран При. В итоге фаворитом в борьбе за право принять у себя третью гонку сезона-2020 стала Венгрия. 

Какие гонки пройдут следом 

Если Гран При в Венгрии действительно пройдут с минимальным интервалом, то зрители могут рассчитывать на гонки в Будапеште 19 и 26 июля. В таком случае у Формулы 1 останется целый август, чтобы все-таки провести Гран При Великобритании или заехать в Германию. Статус этапов в двух этих странах пока не определен. 

Зато в Liberty Media выбрали даты для гонок, который пройдут следом. На 23 августа намечен Гран При Испании в Барселоне, на 30 августа – Гран При Бельгии в Спа, на 6 сентября – Гран При Италии в Монце. Дальнейшее расписание остается в стадии формирования.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии Билеты
Местонахождение Хунгароринг
Автор Адам Купер

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