В дебютном сезоне-2019, выступая за McLaren, Ландо Норрис ни разу не поднимался на стартовом поле выше третьего ряда. Нынешний чемпионат он начал с квалификации на четвертом месте в Австрии – а после штрафа Льюиса Хэмилтона и вовсе оказался на решетке третьим.

Однако после этого британский гонщик вновь ни разу не смог дотянуться до второго ряда – и лишь в Абу-Даби вновь стал четвертым, пропустив лишь трех главных фаворитов сезона, Макса Ферстаппена и гонщиков Mercedes.

«Четвертое место – это хороший результат для нас, – сказал гонщик после завершения сессии в интервью Sky Sports. – Но не думаю, что четвертое место – это достижение. Достижение для нас сегодня – это две десятых до поула. Такой отрыв стал неожиданностью, ведь весь уик-энд мы отставали на секунду с лишним.

Но в квалификации машина буквально полетела и стала способна на большее. Нам надо еще проанализировать пару вещей, чтобы понять, как и почему такое произошло, но для субботы и всего нашего подхода к уик-энду это очень хорошее начало».

В гонке McLaren ждет решающая схватка с Racing Point и Renault за третье место в Кубке конструкторов. Сейчас у команды 184 очка – это на десять меньше, чем у подопечных Лоуренса Строла и на 12 больше, чем у французов.

«С этой точки зрения суббота сложилась прекрасно, – сказал Норрис. Один из парней [Перес] далеко позади, Стролл восьмой, а ребята из Renault проехали несколько медленнее наших прогнозов. Понятно, что ничего не решено, на прошлой гонке Перес выиграл с последнего места. Он часто так прорывается, так что расслабляться нельзя. И завтра нас ждет большая работа.

В гонке Ландо будет стартовать на сликах Soft, тогда как его партнер Карлос Сайнс смог выйти из второго сегмента на более жестких Medium. По словам Норриса, команда впервые в сезоне позволила каждому из гонщиков делать то, что он считает правильным.

«Мы изначально решили действовать так, – объяснил он. – Я выбрал с инженерами собственный вариант, Карлос поступил так, как сам хотел. Это в известном смысле преимущество, мы не делали так по ходу чемпионата.

Дело не толко в том, чтобы проехать быстрее. Иногда вы выбираете что-то из-за уверенности. И именно так мне захотелось в этот раз».

Помимо McLaren, разный выбор шин на гонку будет также у Red Bull (Medium у Ферстаппена, Soft у Элбона). В Mercedes выбрали для обоих пилотов более жесткие слики, как и в Ferrari для своего единственного представителя в десятке Шарля Леклера.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд