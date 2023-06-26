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Формула 1 Новости

Четверть акций Alpine F1 продали американцам за $200 миллионов

Инвесторы из США, включая голливудского актера Райана Рейнольдса, выкупили пакет в 24% команды из Энстоуна

Филип Клерен
Автор:
Пьер Гасли, Alpine A523

Об интересе представителей США к покупке Alpine заговорили весной – якобы, важные переговоры прошли во время майского Гран При Майами. На время эта тема отошла на второй план, но в понедельник Alpine официально объявила о сделке. 

Покупателями выступил пул инвесторов, куда вошли компании Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments. При этом общую стоимость команды Ф1 оценили в $900 миллионов.

Сооснователь Otro Capital Алек Шайнер войдет в совет директоров Alpine F1.

Компания RedBird специализируется на вложениях в спорт. Она является совладельцем Fenway Sports Group, которой принадлежат футбольный «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс», а также доли в «Милане» и «Тулузе».  

Наконец, Maximum Effort Investments руководят актеры Райан Рейнольдс, известный по лентам о Дедпуле, и Роб Макэлхенни

В официальном объявлении команда заверила, что «выиграет от коллективного опыта группы инвесторов в спортивной индустрии, включая средства массовой информации, спонсорство, продажу билетов, работу с гостями, управление коммерческими правами, лицензирование и стратегии мерчандайзинга, что принесет дополнительную стоимость и разблокирует новые рычаги роста.

Группа инвесторов имеет большой опыт с признанными спортивными командами. Alpine F1 также рассчитывает извлечь выгоду из опыта группы инвесторов в области данных и технологий, которые являются ключевыми факторами маркетинговой и коммерческой деятельности».

Эстебан Окон, Alpine F1 Team, после финиша на третьем месте с командой, включая Пьера Гасли и Лорана Росси, генерального директора компании Alpine

Эстебан Окон, Alpine F1 Team, после финиша на третьем месте с командой, включая Пьера Гасли и Лорана Росси, генерального директора компании Alpine

Фото: Alpine

Генеральный директор компании Alpine Лоран Росси подчеркнул, что сделанные инвестиции помогут команде как в техническом, так и в маркетинговом отношении. 

«Это объединение – важный шаг к повышению нашей эффективности на всех уровнях, – цитирует его пресс-служба. – Прежде всего, Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments, будучи международными игроками с большим послужным списком в спортивной индустрии, поделятся своим опытом для улучшения нашей медиа- и маркетинговой стратегий, что необходимо для поддержки спортивных результатов в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, полученный дополнительный доход будет реинвестирован в команду, чтобы еще больше ускорить наш план, призванный выйти на уровень лидеров Ф1 по уровню инфраструктуры и оборудования».

В объявлении отдельно подчеркнуто, что инвестиции относятся только к команде Ф1 и не затрагивают завод Renault по производству силовых установок в Вири-Шатийоне.

В нынешнем сезоне Ф1 Alpine занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, лучшим результатом команды пока остается третье место Эстебана Окона в Монако. 

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