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Формула 1 Новости

Четверо гонщиков Ф1 поддержали Мазепина после увольнения

При этом напарник россиянина по Haas Мик Шумахер никак не стал контактировать с Никитой

Четверо гонщиков Ф1 поддержали Мазепина после увольнения
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5 марта команда Формулы 1 Haas официально объявила о расторжении контракта с Никитой Мазепиным и титульным спонсором, компанией «Уралкалий». Во время пресс-конференции 9 марта россиянин отметил, что соглашение с ним разорвали без его ведома, и сложившаяся ситуация его очень удивила и, по очевидным причинам, расстроила.

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Мазепин также назвал имена пилотов, которые поддержали москвича и связались с ним после новостей об увольнении. 

«Мне написали Серхио Перес, Валттери Боттас, Шарль Леклер и Джордж Расселл, – отметил Мазепин. – Я также хотел бы добавить, что благодарен им за оказанную поддержку в момент, когда я остался без своей мечты и без работы. В их сообщениях не было ничего политического, это была простая поддержка только на личном уровне. 

Мик Шумахер [напарник Никиты по Haas] не выразил никакой поддержки – ни положительной, ни отрицательной. В таких ситуациях каждый человек показывает свой настоящий характер».

Напомним, что 9 марта Мазепин также объявил о учреждении фонда под названием "We Compete As One": он будет помогать спортсменам, «которые по политическим причинам оказались не в состоянии участвовать в соревнованиях».

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