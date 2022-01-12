Формула 1 готовится начать первый сезон с совершенно новыми правилами – они разработаны для того, чтобы пилотам было проще преследовать друг друга на трассе и атаковать в споре за позиции. При этом время круга, как ожидается, станет немного больше.

Пока – до начала презентаций и тестов – никто еще не знает, как в точности будут выглядеть новые шасси с граунд-эффектом. Но современные средства моделирования позволяют пилотам уже сейчас оказаться за рулем виртуальной машины и понять особенности ее поведения на трассе.

Своими впечатлениями от работы на симуляторе делились уже многие, недавно собственное мнение высказал Нико Хюлькенберг, участник почти двух сотен Гран При и резервный гонщик Aston Martin.

«Первое впечатление – новые машины чертовски быстры. Вовсе не факт, что они будут медленнее прежних, – написал немец в социальных сетях. – При этом ощущения от пилотирования практически не изменились, как минимум на симуляторе».

Хюлькенберг добавил, что не уверен в качественном изменении ситуации с обгонами: «Очень интересно посмотреть, действительно ли на этих машинах станет проще преследовать соперника.

На симуляторе получается так, что скорость в поворотах очень высока. А значит, риск попасть в "грязный" воздух остается. Мне сложно представить, что будет легко удержаться вплотную за другой машиной на такой скорости.

Я надеюсь, что реальность станет для меня приятным сюрпризом. Лишь когда начнутся тесты, гонщики и команды смогут оценить поведение машин на трассе».

Также Нико отметил, что после перехода на 18-дюймовые диски пилот будет видеть из кокпита не только боковину шины, как прежде, но и участок диска – а в остальном с точки зрения обзорности все останется по-прежнему.