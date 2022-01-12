Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При Следующая / Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы
Формула 1 Новость

«Чертовски быстрая, но…». Хюлькенберг опробовал машину 2022 года

Автор:
, Ответственный редактор

Немец поработал с новинкой на симуляторе – и пришел к выводу, что гонки после смены регламента едва ли станут намного зрелищнее

«Чертовски быстрая, но…». Хюлькенберг опробовал машину 2022 года

Формула 1 готовится начать первый сезон с совершенно новыми правилами – они разработаны для того, чтобы пилотам было проще преследовать друг друга на трассе и атаковать в споре за позиции. При этом время круга, как ожидается, станет немного больше. 

Пока – до начала презентаций и тестов – никто еще не знает, как в точности будут выглядеть новые шасси с граунд-эффектом. Но современные средства моделирования позволяют пилотам уже сейчас оказаться за рулем виртуальной машины и понять особенности ее поведения на трассе. 

Своими впечатлениями от работы на симуляторе делились уже многие, недавно собственное мнение высказал Нико Хюлькенберг, участник почти двух сотен Гран При и резервный гонщик Aston Martin.

«Первое впечатление – новые машины чертовски быстры. Вовсе не факт, что они будут медленнее прежних, – написал немец в социальных сетях. – При этом ощущения от пилотирования практически не изменились, как минимум на симуляторе». 

Хюлькенберг добавил, что не уверен в качественном изменении ситуации с обгонами: «Очень интересно посмотреть, действительно ли на этих машинах станет проще преследовать соперника.

На симуляторе получается так, что скорость в поворотах очень высока. А значит, риск попасть в "грязный" воздух остается. Мне сложно представить, что будет легко удержаться вплотную за другой машиной на такой скорости. 

Я надеюсь, что реальность станет для меня приятным сюрпризом. Лишь когда начнутся тесты, гонщики и команды смогут оценить поведение машин на трассе». 

Также Нико отметил, что после перехода на 18-дюймовые диски пилот будет видеть из кокпита не только боковину шины, как прежде, но и участок диска – а в остальном с точки зрения обзорности все останется по-прежнему. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При
Предыдущая новость

Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При
Следующая новость

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Очередной день «Дакара» прошел под диктовку камазовцев Дакар
Дакар

Очередной день «Дакара» прошел под диктовку камазовцев

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы Гран При Бахрейна
Формула 1

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы

Успехи Audi на 10-м этапе «Дакара» не повлияли на лидеров Дакар
Дакар

Успехи Audi на 10-м этапе «Дакара» не повлияли на лидеров

Нико Хюлькенберг Больше от
Нико Хюлькенберг
Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает
Формула 1

Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar
IndyCar

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar Тесты Нико Хюлькенберга
IndyCar

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar

Самое важное:

СМИ: Хэмилтон по-прежнему не решил, вернется ли в Ф1
Формула 1 Формула 1

СМИ: Хэмилтон по-прежнему не решил, вернется ли в Ф1

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером
Формула 1 Формула 1

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером

FIA убрала со своего сайта упоминание о Маси
Формула 1 Формула 1

FIA убрала со своего сайта упоминание о Маси

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы
Формула 1 Формула 1

Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.