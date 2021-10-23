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Формула 1 / Гран При США Галерея

Черный Риккардо и вулкан Алонсо. 10 новых шлемов для Остина

Легендарный американский пилот, герой культового фильма, шерифы, ковбои и известный часовой бренд – от чего только ни отталкивались гонщики при обновлении расцветок...

Черный Риккардо и вулкан Алонсо. 10 новых шлемов для Остина

Половина пилотов Формулы 1 подготовили к проходящему в эти выходные Гран При США очередные спецрасцветки своих шлемов.

Даниэль Риккардо в этот уик-энд будет пилотировать не только болид McLaren. Руководитель британской команды Зак Браун достаточно давно пообещал: если австралиец выиграет в 2021 году гонку, то сможет опробовать на гоночной трассе автомобиль легенды американского автоспорта – многократного чемпиона NASCAR Дейла Эрнхардта. 

Риккардо одержал победу в Монце, и в эти выходные совершит несколько кругов на Chevrolet Monte Carlo 1984 года из коллекции Брауна. По такому случаю пилот и изменил расцветку шлема – сделав головной убор черным, как у легенды американского автоспорта. Среди прочего на шлеме нашлось место цифре 3. В Формуле 1 этот номер закреплен за Риккардо, а Эрнхардт выступал под ним на протяжении почти всей своей карьеры в NASCAR. И на шлеме австралийца цифра выглядит так же, как выглядела на борту автомобиля американского пилота.

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Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
1/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
2/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
3/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
4/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
Шлем Даниэля Риккардо, McLaren
5/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Напарник Риккардо также отдал дань месту проведения этапа. Новый дизайн шлема Ландо Норриса сразу заставляет вспомнить головной убор байкера по имени Уайатт – главного героя снятого в 1969 году культового фильма «Беспечный ездок» (Easy Rider). Впрочем, британец не стал механически копировать известную расцветку – в частности, белые поля между красными полосами сделаны запыленными. В чем можно увидеть отсылку к имеющимся в штате Техас пустыням.

Шлем Ландо Норриса, McLaren
Шлем Ландо Норриса, McLaren
1/5

Фотограф: Ландо Норрис

Шлем Ландо Норриса, McLaren
Шлем Ландо Норриса, McLaren
2/5

Фотограф: Ландо Норрис

Ландо Норрис, McLaren
Ландо Норрис, McLaren
3/5

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren
Ландо Норрис, McLaren
4/5

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren
Ландо Норрис, McLaren
5/5

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Символику Техаса можно найти и на новом шлеме Мика Шумахера.

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
1/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
2/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
3/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
4/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
5/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1
Шлем Мика Шумахера, Haas F1
6/6

Фотограф: Haas F1 Team

Валттери Боттас посвятил дизайн головного убора не всему штату, а городу Остину, где расположена гоночная трасса. Среди прочего на шлеме можно увидеть дату основания города, гитару (отсылку к тому, что Остин многие называют столицей живой музыки), флаг штата Техас и схему автодрома COTA. Автором дизайна стала подруга гонщика, австралийская велосипедистка Тиффани Кромвель.

Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
1/4

Фотограф: Себастьян Кавка

Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
2/4

Фотограф: Себастьян Кавка

Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
3/4

Фотограф: Себастьян Кавка

Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
Шлем Валттери Боттаса, Mercedes
4/4

Фотограф: Себастьян Кавка

Джордж Расселл после недавних успехов в Спа и Сочи (на обеих этапах британец попал в первую тройку в квалификации, а в Бельгии еще и поднялся на подиум после самой короткой в истории Ф1 гонки), похоже, решил помечтать о том, что и в США будет за главного. На головном уборе пилота Williams появилась звезда шерифа. Однако на практике пилоту сложно рассчитывать на хороший результат: после внеплановой замены силовой установки он начнет гонку с одной из последних позиций.

Шлем Джорджа Расселла, Williams
Шлем Джорджа Расселла, Williams
1/3

Фотограф: Джордж Расселл

Шлем Джорджа Расселла, Williams
Шлем Джорджа Расселла, Williams
2/3

Фотограф: Джордж Расселл

Шлем Джорджа Расселла, Williams
Шлем Джорджа Расселла, Williams
3/3

Фотограф: Джордж Расселл

Не стал отставать от соперников и Никита Мазепин. Россиянин предпочел играть не столько в шерифов, сколько в ковбоев. На новом шлеме пилота Haas можно увидеть коровьи рога, подкову и ковбойскую шляпу.

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Шлем Никиты Мазепина, Haas F1
Шлем Никиты Мазепина, Haas F1
1/2

Фотограф: Никита Мазепин

Шлем Никиты Мазепина, Haas F1
Шлем Никиты Мазепина, Haas F1
2/2

Фотограф: Никита Мазепин

Впрочем, далеко не все гонщики привязали новую расцветку своих головных уборов к визиту на территорию США. К примеру, Фернандо Алонсо новым дизайном привлек внимание к ситуации на Пальме (одном из Канарских островов), где извержение вулкана и землетрясение привело к серьезным разрушениям и существенно усложнило жизнь местного населения. Правда, изображение вулкана на шлеме испанца выполнено в такой стилистике, что вряд ли способно кого-то напугать или обеспокоить.

Шлем Фернандо Алонсо, Alpine
Шлем Фернандо Алонсо, Alpine
1/2

Фотограф: Фернандо Алонсо

Шлем Фернандо Алонсо, Alpine
Шлем Фернандо Алонсо, Alpine
2/2

Фотограф: Фернандо Алонсо

Юки Цунода вообще отталкивался не от географии, а от календаря. Тема новой версии его шлема – осень и то, как меняется природа в это время года. Цвета при этом японец использовал почти те же, что и Алонсо на своем «вулканическом» головном уборе – красный и желтый. Впрочем, совсем без географической привязки все-таки не обошлось: изначально дизайн разрабатывался под домашнюю гонку Цуноды – однако в этом году Формула 1 вновь не приехала на «Сузуку» из-за коронавируса. 

Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
1/3

Фотограф: Юки Цунода

Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
2/3

Фотограф: Юки Цунода

Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
3/3

Фотограф: Юки Цунода

В случае с Лэнсом Строллом появление на трассе в Остине в новом шлеме стало завершением конкурса среди болельщиков, предлагавших канадскому пилоту разные варианты дизайна. Победителем стал «космический» вариант, где на темно-синем фоне можно увидеть планеты Солнечной системы и их орбиты. 

 

Наиболее прозаичные основания для корректировки дизайна шлема были у Шарля Леклера: монегаску потребовалось отметить десятилетие сотрудничества с часовым брендом Richard Mille. Художники, которым пилот Ferrari поручил работу над новой расцветкой, не стали особо заморачиваться с креативом – и на черных полях по бокам и сверху шлема появились очертания деталей часового механизма. 

Шлем Шарля Леклера, Ferrari
Шлем Шарля Леклера, Ferrari
1/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера, Ferrari
Шлем Шарля Леклера, Ferrari
2/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера, Ferrari
Шлем Шарля Леклера, Ferrari
3/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера, Ferrari
Шлем Шарля Леклера, Ferrari
4/4

Фотограф: Шарль Леклер

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