Черный Риккардо и вулкан Алонсо. 10 новых шлемов для Остина

Половина пилотов Формулы 1 подготовили к проходящему в эти выходные Гран При США очередные спецрасцветки своих шлемов.

Даниэль Риккардо в этот уик-энд будет пилотировать не только болид McLaren. Руководитель британской команды Зак Браун достаточно давно пообещал: если австралиец выиграет в 2021 году гонку, то сможет опробовать на гоночной трассе автомобиль легенды американского автоспорта – многократного чемпиона NASCAR Дейла Эрнхардта.

Риккардо одержал победу в Монце, и в эти выходные совершит несколько кругов на Chevrolet Monte Carlo 1984 года из коллекции Брауна. По такому случаю пилот и изменил расцветку шлема – сделав головной убор черным, как у легенды американского автоспорта. Среди прочего на шлеме нашлось место цифре 3. В Формуле 1 этот номер закреплен за Риккардо, а Эрнхардт выступал под ним на протяжении почти всей своей карьеры в NASCAR. И на шлеме австралийца цифра выглядит так же, как выглядела на борту автомобиля американского пилота.

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Шлем Даниэля Риккардо, McLaren 1 / 5 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем Даниэля Риккардо, McLaren 2 / 5 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем Даниэля Риккардо, McLaren 3 / 5 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем Даниэля Риккардо, McLaren 4 / 5 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем Даниэля Риккардо, McLaren 5 / 5 Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Напарник Риккардо также отдал дань месту проведения этапа. Новый дизайн шлема Ландо Норриса сразу заставляет вспомнить головной убор байкера по имени Уайатт – главного героя снятого в 1969 году культового фильма «Беспечный ездок» (Easy Rider). Впрочем, британец не стал механически копировать известную расцветку – в частности, белые поля между красными полосами сделаны запыленными. В чем можно увидеть отсылку к имеющимся в штате Техас пустыням.

Шлем Ландо Норриса, McLaren 1 / 5 Фотограф: Ландо Норрис Шлем Ландо Норриса, McLaren 2 / 5 Фотограф: Ландо Норрис Ландо Норрис, McLaren 3 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren 4 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren 5 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Символику Техаса можно найти и на новом шлеме Мика Шумахера.

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 1 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 2 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 3 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 4 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 5 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 6 / 6 Фотограф: Haas F1 Team

Валттери Боттас посвятил дизайн головного убора не всему штату, а городу Остину, где расположена гоночная трасса. Среди прочего на шлеме можно увидеть дату основания города, гитару (отсылку к тому, что Остин многие называют столицей живой музыки), флаг штата Техас и схему автодрома COTA. Автором дизайна стала подруга гонщика, австралийская велосипедистка Тиффани Кромвель.

Шлем Валттери Боттаса, Mercedes 1 / 4 Фотограф: Себастьян Кавка Шлем Валттери Боттаса, Mercedes 2 / 4 Фотограф: Себастьян Кавка Шлем Валттери Боттаса, Mercedes 3 / 4 Фотограф: Себастьян Кавка Шлем Валттери Боттаса, Mercedes 4 / 4 Фотограф: Себастьян Кавка

Джордж Расселл после недавних успехов в Спа и Сочи (на обеих этапах британец попал в первую тройку в квалификации, а в Бельгии еще и поднялся на подиум после самой короткой в истории Ф1 гонки), похоже, решил помечтать о том, что и в США будет за главного. На головном уборе пилота Williams появилась звезда шерифа. Однако на практике пилоту сложно рассчитывать на хороший результат: после внеплановой замены силовой установки он начнет гонку с одной из последних позиций.

Шлем Джорджа Расселла, Williams 1 / 3 Фотограф: Джордж Расселл Шлем Джорджа Расселла, Williams 2 / 3 Фотограф: Джордж Расселл Шлем Джорджа Расселла, Williams 3 / 3 Фотограф: Джордж Расселл

Не стал отставать от соперников и Никита Мазепин. Россиянин предпочел играть не столько в шерифов, сколько в ковбоев. На новом шлеме пилота Haas можно увидеть коровьи рога, подкову и ковбойскую шляпу.

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Шлем Никиты Мазепина, Haas F1 1 / 2 Фотограф: Никита Мазепин Шлем Никиты Мазепина, Haas F1 2 / 2 Фотограф: Никита Мазепин

Впрочем, далеко не все гонщики привязали новую расцветку своих головных уборов к визиту на территорию США. К примеру, Фернандо Алонсо новым дизайном привлек внимание к ситуации на Пальме (одном из Канарских островов), где извержение вулкана и землетрясение привело к серьезным разрушениям и существенно усложнило жизнь местного населения. Правда, изображение вулкана на шлеме испанца выполнено в такой стилистике, что вряд ли способно кого-то напугать или обеспокоить.

Шлем Фернандо Алонсо, Alpine 1 / 2 Фотограф: Фернандо Алонсо Шлем Фернандо Алонсо, Alpine 2 / 2 Фотограф: Фернандо Алонсо

Юки Цунода вообще отталкивался не от географии, а от календаря. Тема новой версии его шлема – осень и то, как меняется природа в это время года. Цвета при этом японец использовал почти те же, что и Алонсо на своем «вулканическом» головном уборе – красный и желтый. Впрочем, совсем без географической привязки все-таки не обошлось: изначально дизайн разрабатывался под домашнюю гонку Цуноды – однако в этом году Формула 1 вновь не приехала на «Сузуку» из-за коронавируса.

Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri 1 / 3 Фотограф: Юки Цунода Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri 2 / 3 Фотограф: Юки Цунода Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri 3 / 3 Фотограф: Юки Цунода

В случае с Лэнсом Строллом появление на трассе в Остине в новом шлеме стало завершением конкурса среди болельщиков, предлагавших канадскому пилоту разные варианты дизайна. Победителем стал «космический» вариант, где на темно-синем фоне можно увидеть планеты Солнечной системы и их орбиты.

Наиболее прозаичные основания для корректировки дизайна шлема были у Шарля Леклера: монегаску потребовалось отметить десятилетие сотрудничества с часовым брендом Richard Mille. Художники, которым пилот Ferrari поручил работу над новой расцветкой, не стали особо заморачиваться с креативом – и на черных полях по бокам и сверху шлема появились очертания деталей часового механизма.

Шлем Шарля Леклера, Ferrari 1 / 4 Фотограф: Шарль Леклер Шлем Шарля Леклера, Ferrari 2 / 4 Фотограф: Шарль Леклер Шлем Шарля Леклера, Ferrari 3 / 4 Фотограф: Шарль Леклер Шлем Шарля Леклера, Ferrari 4 / 4 Фотограф: Шарль Леклер