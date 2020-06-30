Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

Недавно Берни Экклстоун неожиданно стал объектом буквально шквальной критики. Отдельные ремарки, сделанные британцем на актуальную в последние месяцы тему расового неравенства, были восприняты крайне негативно. В частности, Льюис Хэмилтон назвал их «невежественными».

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Между тем другой чернокожий пилот – Уилли Т. Риббс, который в 90-х годах провел почти 50 гонок в соревнованиях индикаров – предложил обратить внимание на дела Экклстоуна. В частности, американец вспомнил о возможности протестировать автомобиль Ф1 – ее в 1986 году Риббсу предоставил именно Экклстоун, владевший тогда командой Brabham.

«Берни всерьез хотел, чтобы я дошел до Формулы 1, – заявил Риббс в интервью CNN. – И он хотел увидеть меня в своей машине. В то время как главные спонсоры его команды в тот момент были итальянскими – и лоббировали своих, итальянских гонщиков.

Берни Экклстоун сделал знаковый поступок – стал первым, кто посадил чернокожего пилота за руль Формулы 1. И я испытываю к нему исключительно уважение».