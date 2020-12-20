«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
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Журналист из Голландии ждет проблем с нарушениями правил от российского пилота
Россиянин Никита Мазепин нередко демонстрировал агрессивное вождение в младших гоночных сериях. В частности, он лишился подиума на последнем этап сезона-2020 в Формуле 2, когда на него завели сразу четыре расследования после финиша и по двум выписали штрафы.
Со следующего года Мазепин будет выступать в Формуле 1 за Haas. Голландский репортер Джек Плой считает, что там стиль езды Никиты не изменится.
«О, это будет как вечеринка, – заявил Плой. – За пять гонок он наберет столько штрафных очков, что его отстранят на три этапа. Этот парень просто безумен».
Отметим, что по правилам FIA пилота отстраняют на одну гонку, когда он набирает 12 штрафных очков в течение 12 месяцев.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Автор
|Иван Матушкин
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