Череда неудач не повлияла на любовь Алонсо к Формуле 1

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Старт нового чемпионата Формулы 1 складывается для Фернандо Алонсо далеко не блестяще. Поломки в Джидде и Мельбурне стоили ему потерянных очков, а спринт в Имоле старейший пилот Ф1 завершил девятым – первым из тех, кто не получил зачетных баллов.

Воскресная гонка оказалась для Фернандо короткой и обидной – уже в первой «эске» после контакта с Миком Шумахером его Alpine получила повреждение правого понтона, значительную часть которого вскоре вовсе сорвало с машины.

Испанцу осталось лишь заехать в боксы и сойти.

«Я почти ничего не почувствовал, – рассказал Фернандо репортерам. – Контакт был совсем слабым, но его оказалось достаточно, чтобы разрушить мою машину. Даже не знаю, получится ли использовать это днище в Майами. Думаю, в этом сезоне мы собрали уже достаточно невезения, но это не по моей вине.

Этот пример стал очередным в ряду, но не стоит спешить, впереди еще 19 гонок. Я помню, что в прошлом году после Имолы у меня было всего одно очко, сезон складывался сложно – и все равно мы смогли сильно закончить его. Давайте посмотрим, получится ли в этот раз».

Он добавил, что череда неудач никак не сказалась на мотивации: «Я чувствую себя даже лучше, чем остальные. Если бы я видел, что кто-то превосходит меня по мастерству, что у меня перестали получаться старты, что я разучился готовить машину, что напарник обгоняет меня на секунду – тогда бы, возможно, я понял, что пришло время сказать: "Похоже, мне пора подумать о чем-то другом".

Но сейчас все ровно наоборот. И я люблю гонки».

Алонсо отметил, что сложности на старте чемпионата в целом не так страшны: «Я предпочитаю хорошее завершение сезона. Это гораздо лучше сильного начала и скверного завершения. С другой стороны, что-то я слишком часто стал смотреть гонки по ТВ. У меня всего два очка, а могло бы быть уже 25-30. Это неприятно».