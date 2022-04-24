Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Гасли: Сдерживать Хэмилтона было не слишком сложно Следующая / Хорнер объяснил, что дало Red Bull преимущество над Ferrari
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Череда неудач не повлияла на любовь Алонсо к Формуле 1

Очередной сход не поколебал веры испанца в себя и команду, он даже нашел плюсы в таком развитии событий

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Череда неудач не повлияла на любовь Алонсо к Формуле 1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Старт нового чемпионата Формулы 1 складывается для Фернандо Алонсо далеко не блестяще. Поломки в Джидде и Мельбурне стоили ему потерянных очков, а спринт в Имоле старейший пилот Ф1 завершил девятым – первым из тех, кто не получил зачетных баллов.

Воскресная гонка оказалась для Фернандо короткой и обидной – уже в первой «эске» после контакта с Миком Шумахером его Alpine получила повреждение правого понтона, значительную часть которого вскоре вовсе сорвало с машины. 

Испанцу осталось лишь заехать в боксы и сойти. 

«Я почти ничего не почувствовал, – рассказал Фернандо репортерам. – Контакт был совсем слабым, но его оказалось достаточно, чтобы разрушить мою машину. Даже не знаю, получится ли использовать это днище в Майами. Думаю, в этом сезоне мы собрали уже достаточно невезения, но это не по моей вине. 

Этот пример стал очередным в ряду, но не стоит спешить, впереди еще 19 гонок. Я помню, что в прошлом году после Имолы у меня было всего одно очко, сезон складывался сложно – и все равно мы смогли сильно закончить его. Давайте посмотрим, получится ли в этот раз».

Он добавил, что череда неудач никак не сказалась на мотивации: «Я чувствую себя даже лучше, чем остальные. Если бы я видел, что кто-то превосходит меня по мастерству, что у меня перестали получаться старты, что я разучился готовить машину, что напарник обгоняет меня на секунду – тогда бы, возможно, я понял, что пришло время сказать: "Похоже, мне пора подумать о чем-то другом". 

Но сейчас все ровно наоборот. И я люблю гонки».

Алонсо отметил, что сложности на старте чемпионата в целом не так страшны: «Я предпочитаю хорошее завершение сезона. Это гораздо лучше сильного начала и скверного завершения. С другой стороны, что-то я слишком часто стал смотреть гонки по ТВ. У меня всего два очка, а могло бы быть уже 25-30. Это неприятно».  

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гасли: Сдерживать Хэмилтона было не слишком сложно
Предыдущая новость

Гасли: Сдерживать Хэмилтона было не слишком сложно
Следующая новость

Хорнер объяснил, что дало Red Bull преимущество над Ferrari

Хорнер объяснил, что дало Red Bull преимущество над Ferrari
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти
Формула 1

Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти

Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона
Формула 1

Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо понадеялся на дождь в Имоле. И он пошел Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Алонсо понадеялся на дождь в Имоле. И он пошел

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть

Глава Alpine согласился отдать Пиастри, чтобы сохранить Алонсо
Формула 1

Глава Alpine согласился отдать Пиастри, чтобы сохранить Алонсо

Alpine Больше от
Alpine
Технический анализ: как гранды Ф1 скопировали идею Aston Martin Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический анализ: как гранды Ф1 скопировали идею Aston Martin

Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023 Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023

Технический брифинг: обновления днища Alpine A522 Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический брифинг: обновления днища Alpine A522

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.