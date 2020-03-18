Коронавирус и гонки
Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо
Гонки в Австралии, Бахрейне и Китае – не просто очередные Гран При. Если бы этих этапов не было, чемпионами Ф1 становились бы совсем другие люди. Рассказываем, как отмененные Гран При влияли на исход целых сезонов
Эпидемия коронавируса уже повлияла на сезон Формулы 1 – хотя чемпионат еще даже не начался. Кто-то был отлично готов к старту и настаивал на проведении гонки в Мельбурне. Как Red Bull. Кто-то собирался догонять по ходу сезона и теперь получит новый шанс. Как Ferrari. Получается, пандемия повысила непредсказуемость сезона-2020.
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Вдобавок, до сих пор непонятно, из какого количества Гран При будет состоять сезон. Власти Формулы 1 обещают поискать место для всех перенесенных этапов. В успех этой затеи верится с трудом. А если сезон и впрямь стартует где-то в Монако или Канаде, то впихнуть невпихуемое точно не удастся. Окажет ли потеря нескольких этапов влияние на исход сезона? Наверняка.
Пока перенесены четыре этапа, и все они имеют туманные перспективы. Больше всего шансов попасть в календарь, пожалуй, у Вьетнама – для Liberty Media это статусный проект. А вот проведение сезона без Австралии, Бахрейна и Китая весьма вероятно. В связи с этим мы решили посмотреть, что было бы с прошлыми чемпионатами Ф1 без гонок в этих странах.
Мы изучили 16 последних сезонов – с тех пор, как в 2004 году в календаре появились этапы в Шанхае и Манаме. И выбрали те чемпионаты, в которых отсутствие пострадавших от коронавируса этапов могло изменить победителя. Вот что получилось.
Renault теряет два Кубка конструкторов
Подиум: второе место – Кими Райкконен, McLaren, победитель гонки Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Удивительно, что единственные успехи Renault в XXI веке очень сильно зависели от этапов в Мельбурне, Бахрейне и Шанхае. Вычитая очки за три стартовых Гран При из таблицы, мы можем лишить французов обеих побед в командном первенстве.
В 2005 году Renault на девять очков опередила McLaren по итогам сезона. Пилоты на голубо-желтых машинах выиграли все три «коронавирусных» этапа. Всего на этих Гран При Renault набрала 41 балл – без гонок в Австралии, Бахрейне и Китае французы завершили бы сезон со 150 очками. McLaren же виртуально теряет только 22 очка и остается со 160 баллами по итогам чемпионата-2005.
Годом позже гонщики Renault вновь выиграли в Бахрейне и Австралии, а в Китае взяли двойной подиум, пусть и без верхней ступени. Всего три этапа принесли им 38 очков из 206 набранных. Исключаем три гонки: остается 168 баллов.
А вот ставшая в чемпионате второй Ferrari победила только в Китае, а в Мельбурне получила двойной сход. Исключение стартовых этапов сезона-2006 лишило бы Скудерию всего 18 баллов. В альтернативной реальности без трех начальных гонок у Ferrari остается 183 очка вместо 201 и она забирает Кубок конструкторов.
На счастье Renault, никакой коронавирус не смог бы лишить Фернандо Алонсо титулов в 2005-м и 2006-м годах: испанец останется первым даже за вычетом съеденных эпидемией очков.
Хэмилтон – дебютант-чемпион
Льюису Хэмилтону отмена трех названных этапов пошла бы только на пользу. Первая причина: британец стал бы чемпионом в первом же сезоне в Ф1. Вообще, Австралия, Бахрейн и Китай оказали большое влияние на исход чемпионата-2007. Взявший титул Кими Райкконен на этих Гран При одержал две победы и однажды стал третьим. Вице-чемпион Льюис Хэмилтон в Китае сошел, а ставший третьим Фернандо Алонсо остался без подиума в Бахрейне.
Льюис Хэмилтон, McLaren празднует первую в карьере поул-позицию
Таким образом, удаление трех этапов лишает Райкконена сразу 26 очков, в то время как Алонсо теряет 20 очков, а Хэмилтон – 14. При таких раскладах первая тройка по итогам сезона-2007 выглядела бы так:
|Пилот
|Команда
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|McLaren
|95 (в реальности 109)
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|89 (109)
|Кими Райкконен
|Ferrari
|84 (110)
Зато отнять Кубок конструкторов такой пересчет у Ferrari не может – Mclaren так или иначе дисквалифицировали. «Коронавирусные» этапы были ни при чем.
Масса берет титул
В 2008 году Фелипе Масса пробыл чемпионом мира почти 39 секунд. Ровно столько прошло между победой Фелипе на заключительном этапе в Бразилии и финишем Льюиса Хэмилтона. Британец на последнем круге вырвал пятое место, которого хватало, чтобы на одно очко опередить Массу в чемпионате. Но случись пандемия коронавируса 12 годами раньше, ситуация была бы другой.
Фелипе Масса, Ferrari и Льюис Хэмилтон, McLaren
Хэмилтон, хоть и остался без очков в Бахрейне, из Мельбурна и Шанхая увез победы. Масса же выиграл Гран При Бахрейна и стал вторым в Китае, но в Австралии сошел. Таким образом, при отмене трех начальных этапов британец потерял бы 20 очков, а бразилец – 18. Судьбу титула вновь решило бы одно очко, но на этот раз – в пользу Массы: Фелипе набрал бы 79 баллов против 78 у Льюиса.
Третий титул Алонсо
Преимущество Brawn GP в 2009-м и Red Bull в 2010-11 годах было столь велико, что никакой коронавирус им не страшен. А вот в 2012-м чемпионат мог сложиться иначе.
Борьба за титул шла до последней гонки, и только Дженсон Баттон отделил Фернандо Алонсо от победы в гонке и чемпионате. Однако без трех отмененных этапов расклад вышел бы другим. Алонсо не преуспел ни на одном из них, набрав за три гонки всего 18 очков. Феттель же победил на «Сахире» и стал вторым в Австралии. Первые три гонки принесли немцу 53 балла.
Фернандо Алонсо, Ferrari
Убираем эти результаты, и лидером в Сан-Паулу приезжает уже Фернандо. Причем с отрывом в 22 очка. В итоговой таблице они и вовсе превращаются в 32. Так что сейчас и Нандо, и Себ были бы трехкратными чемпионами мира.
Еще сильнее отмена трех этапов ударила бы по позициям Red Bull в Кубке конструкторов. В реальности «быки» привезли Ferrari аж 60 очков. Но 89 из них набрали как раз в Австралии, Бахрейне и Китае. Скудерия же за три гонки взяла всего 20 баллов. Так что с удалением трех результатов в Маранелло уезжает и командный кубок-2012 – 380 очков против 371 у Red Bull.
Хэмилтон повторяет рекорд Шумахера
Одна из главных интриг сезона-2020 – помешает ли что-то Льюису Хэмилтону сравняться с семикратным чемпионом мира. Коронавирус давно бы снял этот вопрос. Как мы видели выше, эпидемия могла подарить Льюису титул-2007, отобрав победу годом позже. Однако всего у британца сейчас все таки было бы семь чемпионских званий. Все дело в сезоне-2016.
Тогда Нико Росберг, наконец, собрался после череды поражений от партнера по команде и выиграл чемпионат. Основной вклад в этот успех немец сделал на старте, когда одержал четыре победы подряд. Вот только три из них пришлись как раз на Мельбурн, Бахрейн и Шанхай.
Подиум: победитель Нико Росберг и обладатель второго места Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
Льюис старт сезона, напротив, провалил, не выиграв ни одного из пяти первых Гран При. В Монако Росберг приезжал с отрывом в 43 очка от напарника. К концу сезона от них осталось пять. Но без пострадавших от эпидемии этапов задел Нико превратился бы в 31 балл отставания на финише сезона – 341 на 310 в пользу Хэмилтона.
Таким образом, Росберг не стал бы чемпионом мира и, возможно, до сих пор выступал бы в Формуле 1. А вот Льюис уже поравнялся бы с Михаэлем, и сейчас мы бы ждали не повторения, а низвержения рекорда.
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Понятно, что сослагательное наклонение – развлечение на безрыбье, которым мы занимаемся, пока с нетерпением ждем гонок. Но приведенные примеры показывают, как сильно отмена пары гонок может изменить результаты целого сезона. Кто знает, может нас ждет сюрприз и в этом году?
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Фелипе Масса В Магазин , Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо
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