Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

Эпидемия коронавируса уже повлияла на сезон Формулы 1 – хотя чемпионат еще даже не начался. Кто-то был отлично готов к старту и настаивал на проведении гонки в Мельбурне. Как Red Bull. Кто-то собирался догонять по ходу сезона и теперь получит новый шанс. Как Ferrari. Получается, пандемия повысила непредсказуемость сезона-2020.

Вдобавок, до сих пор непонятно, из какого количества Гран При будет состоять сезон. Власти Формулы 1 обещают поискать место для всех перенесенных этапов. В успех этой затеи верится с трудом. А если сезон и впрямь стартует где-то в Монако или Канаде, то впихнуть невпихуемое точно не удастся. Окажет ли потеря нескольких этапов влияние на исход сезона? Наверняка.

Пока перенесены четыре этапа, и все они имеют туманные перспективы. Больше всего шансов попасть в календарь, пожалуй, у Вьетнама – для Liberty Media это статусный проект. А вот проведение сезона без Австралии, Бахрейна и Китая весьма вероятно. В связи с этим мы решили посмотреть, что было бы с прошлыми чемпионатами Ф1 без гонок в этих странах.

Мы изучили 16 последних сезонов – с тех пор, как в 2004 году в календаре появились этапы в Шанхае и Манаме. И выбрали те чемпионаты, в которых отсутствие пострадавших от коронавируса этапов могло изменить победителя. Вот что получилось.

Renault теряет два Кубка конструкторов

Подиум: второе место – Кими Райкконен, McLaren, победитель гонки Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Удивительно, что единственные успехи Renault в XXI веке очень сильно зависели от этапов в Мельбурне, Бахрейне и Шанхае. Вычитая очки за три стартовых Гран При из таблицы, мы можем лишить французов обеих побед в командном первенстве.

В 2005 году Renault на девять очков опередила McLaren по итогам сезона. Пилоты на голубо-желтых машинах выиграли все три «коронавирусных» этапа. Всего на этих Гран При Renault набрала 41 балл – без гонок в Австралии, Бахрейне и Китае французы завершили бы сезон со 150 очками. McLaren же виртуально теряет только 22 очка и остается со 160 баллами по итогам чемпионата-2005.

Годом позже гонщики Renault вновь выиграли в Бахрейне и Австралии, а в Китае взяли двойной подиум, пусть и без верхней ступени. Всего три этапа принесли им 38 очков из 206 набранных. Исключаем три гонки: остается 168 баллов.

А вот ставшая в чемпионате второй Ferrari победила только в Китае, а в Мельбурне получила двойной сход. Исключение стартовых этапов сезона-2006 лишило бы Скудерию всего 18 баллов. В альтернативной реальности без трех начальных гонок у Ferrari остается 183 очка вместо 201 и она забирает Кубок конструкторов.

На счастье Renault, никакой коронавирус не смог бы лишить Фернандо Алонсо титулов в 2005-м и 2006-м годах: испанец останется первым даже за вычетом съеденных эпидемией очков.

Хэмилтон – дебютант-чемпион

Льюису Хэмилтону отмена трех названных этапов пошла бы только на пользу. Первая причина: британец стал бы чемпионом в первом же сезоне в Ф1. Вообще, Австралия, Бахрейн и Китай оказали большое влияние на исход чемпионата-2007. Взявший титул Кими Райкконен на этих Гран При одержал две победы и однажды стал третьим. Вице-чемпион Льюис Хэмилтон в Китае сошел, а ставший третьим Фернандо Алонсо остался без подиума в Бахрейне.

Льюис Хэмилтон, McLaren празднует первую в карьере поул-позицию

Таким образом, удаление трех этапов лишает Райкконена сразу 26 очков, в то время как Алонсо теряет 20 очков, а Хэмилтон – 14. При таких раскладах первая тройка по итогам сезона-2007 выглядела бы так:

Пилот Команда Очки Льюис Хэмилтон McLaren 95 (в реальности 109) Фернандо Алонсо McLaren 89 (109) Кими Райкконен Ferrari 84 (110)

Зато отнять Кубок конструкторов такой пересчет у Ferrari не может – Mclaren так или иначе дисквалифицировали. «Коронавирусные» этапы были ни при чем.

Масса берет титул

В 2008 году Фелипе Масса пробыл чемпионом мира почти 39 секунд. Ровно столько прошло между победой Фелипе на заключительном этапе в Бразилии и финишем Льюиса Хэмилтона. Британец на последнем круге вырвал пятое место, которого хватало, чтобы на одно очко опередить Массу в чемпионате. Но случись пандемия коронавируса 12 годами раньше, ситуация была бы другой.

Фелипе Масса, Ferrari и Льюис Хэмилтон, McLaren

Хэмилтон, хоть и остался без очков в Бахрейне, из Мельбурна и Шанхая увез победы. Масса же выиграл Гран При Бахрейна и стал вторым в Китае, но в Австралии сошел. Таким образом, при отмене трех начальных этапов британец потерял бы 20 очков, а бразилец – 18. Судьбу титула вновь решило бы одно очко, но на этот раз – в пользу Массы: Фелипе набрал бы 79 баллов против 78 у Льюиса.

Третий титул Алонсо

Преимущество Brawn GP в 2009-м и Red Bull в 2010-11 годах было столь велико, что никакой коронавирус им не страшен. А вот в 2012-м чемпионат мог сложиться иначе.

Борьба за титул шла до последней гонки, и только Дженсон Баттон отделил Фернандо Алонсо от победы в гонке и чемпионате. Однако без трех отмененных этапов расклад вышел бы другим. Алонсо не преуспел ни на одном из них, набрав за три гонки всего 18 очков. Феттель же победил на «Сахире» и стал вторым в Австралии. Первые три гонки принесли немцу 53 балла.

Фернандо Алонсо, Ferrari

Убираем эти результаты, и лидером в Сан-Паулу приезжает уже Фернандо. Причем с отрывом в 22 очка. В итоговой таблице они и вовсе превращаются в 32. Так что сейчас и Нандо, и Себ были бы трехкратными чемпионами мира.

Еще сильнее отмена трех этапов ударила бы по позициям Red Bull в Кубке конструкторов. В реальности «быки» привезли Ferrari аж 60 очков. Но 89 из них набрали как раз в Австралии, Бахрейне и Китае. Скудерия же за три гонки взяла всего 20 баллов. Так что с удалением трех результатов в Маранелло уезжает и командный кубок-2012 – 380 очков против 371 у Red Bull.

Хэмилтон повторяет рекорд Шумахера

Одна из главных интриг сезона-2020 – помешает ли что-то Льюису Хэмилтону сравняться с семикратным чемпионом мира. Коронавирус давно бы снял этот вопрос. Как мы видели выше, эпидемия могла подарить Льюису титул-2007, отобрав победу годом позже. Однако всего у британца сейчас все таки было бы семь чемпионских званий. Все дело в сезоне-2016.

Тогда Нико Росберг, наконец, собрался после череды поражений от партнера по команде и выиграл чемпионат. Основной вклад в этот успех немец сделал на старте, когда одержал четыре победы подряд. Вот только три из них пришлись как раз на Мельбурн, Бахрейн и Шанхай.

Подиум: победитель Нико Росберг и обладатель второго места Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис старт сезона, напротив, провалил, не выиграв ни одного из пяти первых Гран При. В Монако Росберг приезжал с отрывом в 43 очка от напарника. К концу сезона от них осталось пять. Но без пострадавших от эпидемии этапов задел Нико превратился бы в 31 балл отставания на финише сезона – 341 на 310 в пользу Хэмилтона.

Таким образом, Росберг не стал бы чемпионом мира и, возможно, до сих пор выступал бы в Формуле 1. А вот Льюис уже поравнялся бы с Михаэлем, и сейчас мы бы ждали не повторения, а низвержения рекорда.

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Понятно, что сослагательное наклонение – развлечение на безрыбье, которым мы занимаемся, пока с нетерпением ждем гонок. Но приведенные примеры показывают, как сильно отмена пары гонок может изменить результаты целого сезона. Кто знает, может нас ждет сюрприз и в этом году?