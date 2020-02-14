Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас
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14 февр. 2020 г., 09:21
Команда Формулы 1 Mercedes AMG запустила онлайн-трансляцию собственной презентации. Посмотрите, на какой машине поедут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в 2020 году
Новая машина команды Mercedes AMG получила индекс W11. На этом автомобиле немецкий коллектив попробует стать чемпионом Формулы 1 в седьмой раз подряд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Mercedes AMG F1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Тото Вольф , Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас
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