Чемпионскую машину Шумахера продадут на аукционе

По заявлению продавца, именно на этом автомобиле юный Михаэль Шумахер участвовал в гонках 30 лет назад. Reynard со 185-сильным мотором Opel находится в работоспособном состоянии и готов к участию в исторических заездах. Цена лота не озвучивается.

Сезон-1990 стал вторым для Шумахера в немецкой Формуле 3. Михаэль, который годом ранее уступил титул – проиграв одно очко Карлу Вендлингеру – на этот раз победил в пяти гонках из 11. В итоге Шумахер взял чемпионский титул.

Осенью немец поехал на Гран При Макао, где в споре с Микой Хаккиненом стал сильнейшим пилотом Формулы 3 на планете. А в следующем году Шумахер дебютировал в Формуле 1.