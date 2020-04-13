Чемпионскую машину Шумахера продадут на аукционе
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В германии выставили на продажу Reynard 903. За рулем этого автомобиля в 1990 году немецкий пилот стал сильнейшим в национальной Формуле 3
По заявлению продавца, именно на этом автомобиле юный Михаэль Шумахер участвовал в гонках 30 лет назад. Reynard со 185-сильным мотором Opel находится в работоспособном состоянии и готов к участию в исторических заездах. Цена лота не озвучивается.
Сезон-1990 стал вторым для Шумахера в немецкой Формуле 3. Михаэль, который годом ранее уступил титул – проиграв одно очко Карлу Вендлингеру – на этот раз победил в пяти гонках из 11. В итоге Шумахер взял чемпионский титул.
Осенью немец поехал на Гран При Макао, где в споре с Микой Хаккиненом стал сильнейшим пилотом Формулы 3 на планете. А в следующем году Шумахер дебютировал в Формуле 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 3
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Чемпионскую машину Шумахера продадут на аукционе
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