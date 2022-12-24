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Концовка сезона-2021 оставила смазанные эмоции. Невероятная развязка на последнем круге последней гонки сделала Макса Ферстаппена чемпионом мира, но такой результат стал возможен после судейских ошибок.

Спустя год пилот Red Bull прошел путь к титулу спокойно и уверенно. Рекордные 15 побед по ходу сезона не оставили сомнений в справедливости окончательного исхода. На этом фоне уже подзабылись весенние события, когда Макс терпел неудачи и не мог угнаться за Ferrari Шарля Леклера.

«Команды, у которых в 2021-м не было столь напряженной борьбы до самого конца, могли переключиться на подготовку к новому сезону куда раньше, – объяснил он. – Именно поэтому, честно говоря, я ожидал, что старт сезона выйдет для нас сложным. Хотя скорость Red Bull в дебюте стала для меня приятным сюрпризом».

Однако надежностью новая машина RB18 поначалу не блистала. Вдобавок, она оказалась почти на 20 кг тяжелее, чем позволяет регламент. Однако конструкторский штаб Red Bull проявил себя с лучшей стороны.

«В тот момент я не думал о титулах или возможности выиграть ближайшие гонки, – признался Макс. – Мне казалось просто невозможным так быстро исправить ситуацию. Но вся команда не поддавалась эмоциям – и сейчас я могу сказать, что это было важнее всего».

О том, что еще он считает самым важным в прошедшем сезоне, гонщик рассказал в рождественском интервью. Предлагаем его вашему вниманию.

Насколько серьезно тебе пришлось менять подход к управлению, чтобы адаптироваться к машинам с граунд-эффектом?

Старт нового сезона – это всегда какие-то перемены. На этот раз они прежде всего затронули внешность машин. Кроме того, они стали более тяжелыми и жесткими, чем прежде. Ощущения от них стали иными, шины тоже стали работать иначе. Так что мне действительно пришлось корректировать подход к управлению. Но это тоже часть нашего спорта.

В Формуле 1 ты должен постоянно подстраиваться. Наша машина ощущалась по-разному на разных трассах и даже в зависимости от характера асфальта. А потом мне пришлось адаптироваться вновь, когда шасси стали облегать. Отклики стали более резкими, а впечатление от машины в целом – более позитивным.

Известно, что тебе нравится резкий передок более «разболтанная» задняя часть машины. Это был первый случай в твоей карьере, когда характеристики оказались прямо противоположными?

Да. Мало того, что наша RB18 была слишком тяжелый, так лишний вес еще и располагался в самом неподходящем месте. Bз-за этого первое время я часто блокировал колеса и испытывал сложности из-за недостатка поворачиваемости. Я просто не мог доверять машине, потому что был не в силах предсказать момент, когда что-то произойдет по ходу поворота. Из-за этого на первых этапах квалификация превращалась в лотерею.

Я спрашивал себя: «Ну и где у меня в этот раз заблокируются колеса? В какой момент машина не захочет заезжать в поворот и как вообще будет себя вести?». Но когда мы начали убирать лишний вес, отклики тотчас стали намного острее. Машина стала вести себя так, как должна. И это очень помогло.

И ты почти сразу вышел в лидеры сезона…

Сейчас я могу сказать, что все произошло очень быстро. Уик-энд в Имоле стал очень важным после тех проблем, которые мешали нам на первых Гран При. Как то мне, именно этот момент стал поворотным. После этого нам удалось выиграть еще несколько гонок, в которых – признаем честно – мы были вовсе не быстрейшими.

Но в них нам удалось лучше справиться с тактикой и быть стабильнее, чем Ferrari. А когда наша машина стала лучшей по скорости, все еще более упростилось. Мне больше не требовалось постоянно рисковать.

После проблем в первых гонках я понимал, что нужно как можно быстрее зарабатывать очки. Но также знал, что необходимо исключить любые ошибки или поломки.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует победу в гонке и успешное завершение чемпионского сезона Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Не было бы лучше для всей Формулы 1, если бы Ferrari и Шарлю Леклеру удалось оставаться в борьбе не до Японии, где ты оформил свой второй титул, а несколько дольше?

С одной стороны, несомненно. Если вспомнить, насколько упорно мы боролись, очень странно, что отрыв вышел настолько значительным. Было не так много уик-эндов, когда мы по-настоящему доминировали.

С другой стороны, мне очень понравилось то, что получилось в итоге (улыбается). Год назад сезон вышел невероятно напряженным. Не особенно приятно проводить такие дважды подряд. Так что в этом плане, конечно, лучше, что получилось снять все вопросы досрочно. Но, думаю, в предстоящем сезоне борьба вновь получится очень острой.

Ты сказал в Японии, что титул 2021 года получился более эмоциональным, а нынешний – более заслуженным. Почему так?

Я имел в виду общую картину. Если говорить о нашей команде, то в этом году, конечно, она выступала сильнее, чем в прошлом. Мы стали куда конкурентоспособнее. В 2021-м перед решающими гонками я отчетливо понимал, что наша машина утратила преимущество по темпу. А для гонщика это далеко не самое приятное чувство.

Было бы странно вдруг отыскать одну или две десятых на такой стадии карьеры.

В этом году машина была куда лучше. Без этого я просто не смог выиграть бы столько гонок. Кроме того, в этот раз мы завоевали и Кубок конструкторов. Так что, думаю, понятно, почему этот сезон принес больше удовлетворения, в том числе и команде.

Смог ли ты сам сделать шаг вперед? Это было важно, исходя из обстоятельств первого чемпионства…

Оценивая собственные выступления, я и в прошлом году не мог пожаловаться. Конечно, ты рассчитываешь прогрессировать с каждым сезоном, но в основном это касается опыта и подхода к разным вопросам. Если говорить о чистой скорости, разница уже не особенно велика. Было бы странно вдруг отыскать одну или две десятых на такой стадии карьеры.

Если так, значит, прежде ты делал что-то совсем неправильно. Но благодаря тому, что тебе уже довелось через многое пройти, ты умеешь лучше справляться с ситуациями, так как уже сталкивался с ними прежде. Так что по темпу я едва ли стал быстрее, но сейчас опыт позволяет настраивать машину чуть лучше и самому действовать чуть точнее. В этом основная разница.

Стартовав в Спа только 13-м, Макс не огорчил своих болельщиков – уже к 12-му кругу он вышел в лидеры, после чего выиграл гонку Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В уходящем году тебе удалось провести несколько запоминающихся гонок. Достаточно назвать Бельгию и Венгрию, и также Японию. А какую бы выделил ты сам?

Без разговоров – Спа. В тот уик-энд все сложилось отлично. Эта трасса всегда была моей любимой, но большую часть карьеры все упиралось в недостаточную скорость моих машин на прямых. Чтобы компенсировать этот недостаток, приходилось убирать прижимную силу, из-за чего возникало много скольжения на втором секторе, так как там прижима не хватало.

Но в этом году все складывалось прекрасно. С первых же кругов было понятно, что машина поедет здесь хорошо. По сути, в дальнейшем я практически не менял регулировки. Такое случается нечасто.

И даже со штрафом за замену мотора я знал, что смогу выиграть гонку, если только завершу первый круг на целой машине. Кроме того, в финале квалификации я провел первую быструю попытку и не поехал на вторую – это было весьма необычно и забавно.

Такие моменты надо ценить, потому что в Ф1 у вас не столь часто выпадают уик-энды, подобные этому.

Чего ты ожидаешь от нового чемпионата? Команде ограничили время работы в аэродинамической трубе, но у нее есть хороший базис. В последние месяцы вы привозили совсем немного обновлений, но продолжали побеждать.

Борьба точно станет более упорной. Правила остаются относительно новыми, так что у команд есть большой простор для доработок. Думаю, сейчас понимание новых машин стало уже лучше, так что отрывы сократятся.

Финальный уик-энд сезона в Абу-Даби получился позитивным для нас и дал надежду на будущее. Но мы знаем, что зимой предстоит всерьез потрудиться, если мы хотим получить прибавку в скорости. Дело не только в скорости – работа с шинами является не менее важным фактором. В 2023 году шины станут чуть иными – посмотрим, кто сможет лучше понять их.

Нет сомнений, что Ferrari вновь будет сильна. Ожидаешь ли ты, что и Mercedes выйдет на тот же уровень?

Никаких сомнений. Я уверен, что в 2023-м они поедут очень быстро.