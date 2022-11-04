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Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Чемпионом Ф1 (и экс-тестем Квята) заинтересовалась прокуратура
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Дело в отношении 70-летнего Пике завели после прошедших в стране в минувшее воскресенье президентских выборов. На них с минимальным перевесом – 50,9% против 49,1 – выиграл Луис Инасиу Лула да Силва.

Трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике горячо поддерживал его оппонента Жаира Болсонару, прежнего руководителя страны. 70-летний ветеран даже участвовал в уличных протестах, вместе с тысячами других поклонников Болсонару требуя отмены результатов голосования. 

В заявлении федерального прокуратура города Бразилиа говорится, что орган проведет расследование в отношении Пике по подозрению в подстрекательстве к насилию и за разжигание разногласий между военными и другими ветвями власти.

Расследование против чемпиона, впрочем, было инициировано по другой причине: после того, как Нельсон появился на видео, которое на этой неделе стало вирусным. В ролике говорится, что «Лула на кладбище» – это недвусмысленный намек в адрес да Силвы, который уже руководил страной в период с 2003 по 2010 год.

В документе прокуратуры говорится: «Нельсон Пике – человек, пользующийся широкой известностью, и поэтому он должен знать, что его заявления могут дойти до сотен тысяч людей».

Сам экс-пилот никак не прокомментировал начавшееся расследование. 

Ранее 70-летнему Пике уже пришлось извиняться за радикальные высказывания перед Льюисом Хэмилтоном. Дочь Нельсона Келли прежде была подружкой Даниила Квята и родила ему дочь, а сейчас водит дружбу с Максом Ферстаппеном.

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