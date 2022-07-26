Чемпион MotoGP собрался за руль Формулы 1
Фабио Куартараро надеется протестировать болид Mercedes уже в этом году
Действующий чемпион MotoGP и лидер этого сезона Фабио Куартараро в минувший уик-энд посетил Гран При Франции и побывал в боксах команды Mercedes. Напомним, что у заводской команды Yamaha, за которую выступает француз, и у Mercedes есть общий спонсор, малайзийский нефтяной концерн Petronas.
Как выяснилось, Куртараро претендует на тесты болида Mercedes.
«Мы работаем над организацией тестов в Формуле 1, которые должны состояться до конца года, – заявил Куартараро в эфире DAZN. – Надеюсь, что все сложится.
Формула 1 сильно отличается от MotoGP, но это не мешает ей быть одним из самых любимых мною чемпионатов. Я всегда надеялся однажды оказаться за рулем болида».
Это далеко не первый подобный случай. Достаточно вспомнить мероприятие 2019 года, когда предшественник Куартараро в Yamaha Валентино Росси на день поменялся гоночной техников с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном. До сих пор существуют лишь слухи о том, кто оказался быстрее в этом товарищеском соперничестве.
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