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Формула 1 Новости

Чемпион MotoGP собрался за руль Формулы 1

Фабио Куартараро надеется протестировать болид Mercedes уже в этом году

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Чемпион MotoGP собрался за руль Формулы 1
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Действующий чемпион MotoGP и лидер этого сезона Фабио Куартараро в минувший уик-энд посетил Гран При Франции и побывал в боксах команды Mercedes. Напомним, что у заводской команды Yamaha, за которую выступает француз, и у Mercedes есть общий спонсор, малайзийский нефтяной концерн Petronas.

Как выяснилось, Куртараро претендует на тесты болида Mercedes.

«Мы работаем над организацией тестов в Формуле 1, которые должны состояться до конца года, – заявил Куартараро в эфире DAZN. – Надеюсь, что все сложится.

Формула 1 сильно отличается от MotoGP, но это не мешает ей быть одним из самых любимых мною чемпионатов. Я всегда надеялся однажды оказаться за рулем болида».

Это далеко не первый подобный случай. Достаточно вспомнить мероприятие 2019 года, когда предшественник Куартараро в Yamaha Валентино Росси на день поменялся гоночной техников с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном. До сих пор существуют лишь слухи о том, кто оказался быстрее в этом товарищеском соперничестве.

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