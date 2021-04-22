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Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Автор:
, редактор

Алану Джонсу не понравился наезд босса Mercedes на молодого пилота

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Глава Mercedes Тото Вольф резко раскритиковал пилота Williams Джорджа Расселла за столкновение с Валттери Боттасом на Гран При Эмилии-Романьи. По мнению Вольфа, будучи подопечным Mercedes, Расселл не должен был атаковать пилота этой команды в опасном месте. 

Сам Расселл изначально обвинил в столкновении Боттаса, но после критики Вольфа поменял свое мнение. А вот чемпион мира 1980 года Алан Джонс считает, что босс Mercedes в своих высказываниях перешел черту.

«Меня взбесили слова Тото, что мол если Расселл не будет осторожен, то будет выступать на седанах от Renault, – сказал Джонс в подкасте Питера Уиндзора. – Я знаю, что Джордж резервист Mercedes, и что Mercedes поставляет Williams моторы. Но на месте Расселла я бы сказал Тото: «За собой следи, я за Williams выступаю, а не за тебя».

По мнению Джонса, ситуация с Расселлом показательна для нынешней Ф1: «Для меня это показывает направление, в котором движется Ф1. Стало слишком много внешнего давления со всех сторон».

При этом Джонс допускает, что Расселлу стоило избежать аварии: «Думаю, его маневр был немного слишком оптимистичным. Пожалуй, он мог его избежать».

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Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Иван Матушкин

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