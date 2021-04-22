Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Глава Mercedes Тото Вольф резко раскритиковал пилота Williams Джорджа Расселла за столкновение с Валттери Боттасом на Гран При Эмилии-Романьи. По мнению Вольфа, будучи подопечным Mercedes, Расселл не должен был атаковать пилота этой команды в опасном месте.

Сам Расселл изначально обвинил в столкновении Боттаса, но после критики Вольфа поменял свое мнение. А вот чемпион мира 1980 года Алан Джонс считает, что босс Mercedes в своих высказываниях перешел черту.

«Меня взбесили слова Тото, что мол если Расселл не будет осторожен, то будет выступать на седанах от Renault, – сказал Джонс в подкасте Питера Уиндзора. – Я знаю, что Джордж резервист Mercedes, и что Mercedes поставляет Williams моторы. Но на месте Расселла я бы сказал Тото: «За собой следи, я за Williams выступаю, а не за тебя».

По мнению Джонса, ситуация с Расселлом показательна для нынешней Ф1: «Для меня это показывает направление, в котором движется Ф1. Стало слишком много внешнего давления со всех сторон».

При этом Джонс допускает, что Расселлу стоило избежать аварии: «Думаю, его маневр был немного слишком оптимистичным. Пожалуй, он мог его избежать».