Чемпион мира предсказал Риккардо сложности после нового возвращения в Ф1

С момента аварии Даниэля Риккардо в пятничной тренировке голландского Гран При прошло уже без малого два месяца. Перелом пястной кости в левой кисти, который стал следствием попытки австралийца увести машину в сторону от стоящей поперек трасс McLaren Оскара Пиастри, оказался совсем не такой простой травмой, как предполагали изначально.

AlphaTauri еще не подтвердила этого официально, но все ожидают возвращения австралийца в этот уик-энд в Остине.

Вместо него пять гонок за рулем AT04 провел запасной пилот команды Лиам Лоусон. Он стал автором лучшего результата AlphaTauri в 2023-м, финишировав девятым в Сингапуре, и принес команде три очка из тех пяти, что она вообще заработала в нынешнем сезоне Ф1.

Такие результаты могут ощутимо повлиять на оценку предстоящих выступлений Риккардо и вовсе не помогут Даниэлю – уверенность в этом в подкасте Sky Sports F1 высказал Нико Росберг.

«Как по мне, Лиам справился очень здорово, когда оказался в весьма непростой ситуации, – сказал 38-летний немец. – И если оценивать проведенные им гонки по десятибалльной системе, это будет восемь или даже девять.

Он и правда был хорош. Думаю, ему удалось заложить очень серьезный фундамент для последующего возвращения в AlphaTauri».

Лиам Лоусон, AlphaTauri, с руководителем команды Францом Тостом Фото: Red Bull Content Pool

В отношении Риккардо чемпион мира 2016 года высказывался далеко не в столь восторженном тоне.

«Знаете, перед стартом в Катаре [глава AlphaTauri] Франц Тост рассказал мне, что Даниэль попробовал на неделе перед Гран При проехать на симуляторе полную дистанцию гонки – и не смог из-за болей в запястье, – объяснил Нико. – Мне кажется, ему будет сложно вернуться и восстановить прежнюю форму на 100 процентов. Хотя, конечно, я очень ему этого желаю».

Росберг продолжил: «Сейчас управление машинами Ф1 является огромной физической нагрузкой. Если говорить конкретно про запястье, то оно работает не только при поворотах руля, но и на торможении.

Ты должен изо всех сил упираться руками в руль, потому что просто не можешь позволить телу на торможениях подаваться вперед и повисать на ремнях. Так что запястьям приходится непросто, и выходить на старт можно, только если ты выдержишь гонку».

По мнению Росберга, результаты Риккардо в оставшихся Гран При едва ли получатся выдающимися. Впрочем, для гонщика это не столь важно.

«Впереди еще пять гонок, и я не жду от него ничего особенного, – объяснил немец. – Контракт на будущий год у него уже есть, так что надо просто проехать в свою силу».