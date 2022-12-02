Чемпион IndyCar Палоу стал резервным гонщиком McLaren в Ф1
Испанец продолжит выступать за океаном, но в свободные уик-энды намерен посещать паддок Гран При
Алекс Палоу начинал карьеру в европейских молодежных сериях, но не смог добиться громких успехов и предпочел уехать в IndyCar, где уже во втором сезоне стал чемпионом.
Это позволило пилоту наладить связи с McLaren – минувшей осенью он провел за команду первую тренировку этапа Ф1 в Остине, а также участвовал в тестах прошлогодней машины MCL35M в Барселоне и Шпильберге.
В четверг вечером стало известно, что параллельно с выступлениями за Ganassi в американской серии Палоу в новом сезоне будет резервным гонщиком McLaren. Он приедет на те Гран При, которые не совпадают с этапами IndyCar – это ровно половина из 24 уик-эндов Ф1.
«Я рад присоединиться к McLaren, – цитирует 25-летнего Палоу пресс-служба. – У меня уже была возможность поездить на MCL35M и MCL36, это был отличный опыт. Теперь мне не терпится опробовать машину следующего года».
Алекс Палоу, McLaren MCL36, тренировка Гран При США
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Глава команды Андреас Зайдль добавил: «Команда рада, что Алекс стал одним из ее запасных пилотов. Он впечатлил нас своей работой по ходу тренировки в Остине и работой в программе развития гонщиков в течение сезона.
У него множество гоночных достижений, прежде всего титул чемпиона IndyCar 2021 года – очень здорово, что он сможет расширить свой вклад в работу команды».
Кто станет резервистом McLaren на тех этапах, куда не сможет приехать Палоу, команда пока не сообщила. Ее основными гонщиками в новом сезоне станут Ландо Норрис и новичок Оскар Пиастри, который заменил уволенного Даниэля Риккардо.
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