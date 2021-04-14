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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Чемпион GP2 предсказал Хэмилтону лишь третье место в Имоле

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Давиде Вальсекки верит, что Ферстаппен уедет из Италии лидером чемпионата

Чемпион GP2 предсказал Хэмилтону лишь третье место в Имоле

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Бахрейна, несмотря на то, что по темпу уступал Максу Ферстаппену и в квалификации, и в гонке. Однако бывший чемпион GP2, а ныне телекомментатор Давиде Вальсекки ожидает, что на Гран При Эмилии-Романьи чемпион не только не повторит этот успех, но даже не станет вторым.

«Не думаю, что Ферстаппен упустит шанс выиграть и выйти в лидеры чемпионата, – сказал Вальсекки в подкасте F1 Nation. – Red Bull очень важно пораньше стать лидером. Так что я жду победы от Ферстаппена. Полагаю, вторым станет Валттери Боттас, а третьим – Льюис Хэмилтон».

Вальсекки не включил в список претендентов на подиум новичка Red Bull Серхио Переса, который стал пятым в Бахрейне при том, что из-за технических проблем стартовал последним. При этом итальянец отметил отличное выступление Чеко в Сахире. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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