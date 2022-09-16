Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С момента создания в 2005 году молодежного первенства GP2 – предтечи нынешней Формулы 2 – в этих гонках действовало простое правило: завоевав чемпионское звание, пилот не имел права продолжать выступления. Считалось, что победа на таком уровне не может не привлечь к нему внимание команд Ф1.

В целом почти всегда так и получалось – за прошедшие 17 сезонов лишь Давиде Вальсекки и Фабио Ляймеру не удалось, завоевав титул, перейти в чемпионат мира. До недавнего времени в этом списке оставались и Ник де Врис с Оскаром Пиастри, но теперь один уже провел дебютный Гран При, а второй готовится начать карьеру в Ф1 с McLaren.

У чемпиона Ф2 нынешнего сезона Фелипе Друговича перспективы пока явно не столь радужные. Бразилец не входит ни в одну из программ поддержки, он договорился о роли резервного пилота с Aston Martin, но вовсе не факт, что это поможет пилоту в итоге оказаться в Больших Призах.

По мнению Фелипе, боссам Формулы 2 стоит пересмотреть основополагающее правило о запрете выступления для чемпионов. В мотоциклетных классах Moto2 и Moto3 подобных ограничений нет, что позволяет гонщикам получать опыт в «младших» категориях, поддерживая форму.

Другович отметил: «Я считаю, если ты стал чемпионом и не можешь больше выступать, то тебе должны гарантировать место в Ф1. А если нет – тогда можно остаться.

Именно так это работает в Moto2 и Moto3. Думаю, прежде всего важно обеспечить, чтобы чемпион мог переходить в Формулу 1».

Бессменный босс Формулы 2 Бруно Мишель возразил пилоту. По его мнению, если разрешить чемпионам продолжать выступления, это не приведет ни к чему хорошему.

«Не знаю, что именно он сказал, но я против такого подхода, – объяснил француз. – У нас выстроена пирамида молодежных серий, она базируется на том, что либо ты переходишь на ступень выше, либо просто уходишь.

Я бы не хотел, чтобы Ф2 и Ф3 стали профессиональными чемпионатами. Если сделать так, возникнет одна очевидная проблема: гонщики будут навсегда оставаться в серии и за счет своего опыта получать серьезное преимущество по сравнению с новичками, которые только пришли.

В этом не будет ничего хорошего ни для их собственных карьер, ни для молодежи – ведь те просто не смогут проявить себя в сражении с теми, кто, может быть, и не лучше их, но намного опытнее. Кто знает трассы и машину, знает команды и все остальное.

Так что я категорически против такой идеи и всегда продвигал эту позицию – с самого момента основания GP2 и GP3.

Чемпион не может остаться, и очень важно, чтобы так было и дальше».

Другович отметил, что при нынешних порядках вынужден рассматривать возможность переезда в Америку: «У нас сейчас есть контакты в IndyCar, но я уже много раз говорил, что для меня основная цель не в этом, я пытаюсь попасть в Ф1. Но если надо будет выбрать какую-то категорию для гонок в будущем году, мы обязательно рассмотрим [IndyCar]».

В последние годы за океан уже уехали выступавшие прежде в Ф2 Алекс Палоу, Кристиан Лундгор и Калум Айлотт.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь