Чемпион Формулы 2 Другович выступил против главного правила серии
По мнению бразильца, несправедливо не допускать обладателя титула к выступлениям в следующем сезоне, если он не нашел места в Формуле 1
С момента создания в 2005 году молодежного первенства GP2 – предтечи нынешней Формулы 2 – в этих гонках действовало простое правило: завоевав чемпионское звание, пилот не имел права продолжать выступления. Считалось, что победа на таком уровне не может не привлечь к нему внимание команд Ф1.
В целом почти всегда так и получалось – за прошедшие 17 сезонов лишь Давиде Вальсекки и Фабио Ляймеру не удалось, завоевав титул, перейти в чемпионат мира. До недавнего времени в этом списке оставались и Ник де Врис с Оскаром Пиастри, но теперь один уже провел дебютный Гран При, а второй готовится начать карьеру в Ф1 с McLaren.
У чемпиона Ф2 нынешнего сезона Фелипе Друговича перспективы пока явно не столь радужные. Бразилец не входит ни в одну из программ поддержки, он договорился о роли резервного пилота с Aston Martin, но вовсе не факт, что это поможет пилоту в итоге оказаться в Больших Призах.
По мнению Фелипе, боссам Формулы 2 стоит пересмотреть основополагающее правило о запрете выступления для чемпионов. В мотоциклетных классах Moto2 и Moto3 подобных ограничений нет, что позволяет гонщикам получать опыт в «младших» категориях, поддерживая форму.
Другович отметил: «Я считаю, если ты стал чемпионом и не можешь больше выступать, то тебе должны гарантировать место в Ф1. А если нет – тогда можно остаться.
Именно так это работает в Moto2 и Moto3. Думаю, прежде всего важно обеспечить, чтобы чемпион мог переходить в Формулу 1».
Бессменный босс Формулы 2 Бруно Мишель возразил пилоту. По его мнению, если разрешить чемпионам продолжать выступления, это не приведет ни к чему хорошему.
«Не знаю, что именно он сказал, но я против такого подхода, – объяснил француз. – У нас выстроена пирамида молодежных серий, она базируется на том, что либо ты переходишь на ступень выше, либо просто уходишь.
Я бы не хотел, чтобы Ф2 и Ф3 стали профессиональными чемпионатами. Если сделать так, возникнет одна очевидная проблема: гонщики будут навсегда оставаться в серии и за счет своего опыта получать серьезное преимущество по сравнению с новичками, которые только пришли.
В этом не будет ничего хорошего ни для их собственных карьер, ни для молодежи – ведь те просто не смогут проявить себя в сражении с теми, кто, может быть, и не лучше их, но намного опытнее. Кто знает трассы и машину, знает команды и все остальное.
Так что я категорически против такой идеи и всегда продвигал эту позицию – с самого момента основания GP2 и GP3.
Чемпион не может остаться, и очень важно, чтобы так было и дальше».
Другович отметил, что при нынешних порядках вынужден рассматривать возможность переезда в Америку: «У нас сейчас есть контакты в IndyCar, но я уже много раз говорил, что для меня основная цель не в этом, я пытаюсь попасть в Ф1. Но если надо будет выбрать какую-то категорию для гонок в будущем году, мы обязательно рассмотрим [IndyCar]».
В последние годы за океан уже уехали выступавшие прежде в Ф2 Алекс Палоу, Кристиан Лундгор и Калум Айлотт.
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