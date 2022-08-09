Чемпион ФЕ прокомментировал слухи о переходе в Ф1

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Уход Себастьяна Феттеля из Формулы 1 и освобожденное им вакантное место заставили всех гадать о том, кто из новичков появится на стартовой решетке в следующем сезоне. Наиболее вероятной фигурой представляется Оскар Пиастри, но вспоминают и действующего чемпиона Формулы Е, гонщика Mercedes Ника де Вриса, тем более, что вакантных мест может быть и больше: под угрозой продолжение карьеры Даниэля Риккардо, Николя Латифи и Мика Шумахера.

Сам де Врис в очередной раз отмахнулся от слухов.

«В Формуле 1 все развивается очень быстро, так что всякое может случиться, – сказал де Врис. – Но со своей стороны я это не контролирую, я отвечаю только за результаты своих выступлений. Так что мне ничего не остается кроме как сфокусироваться на победах в гонках.

Конечно, есть примеры Брендона Хартли, который однажды вернулся в Ф1 после успеха в гонках на выносливость. Так что никогда не знаешь, что случится в будущем. Но, повторюсь, реально я могу на что-то повлиять только своими успехами».