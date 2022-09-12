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Формула 1 Новость

Чемпион Ф2 Другович стал резервным гонщиком Aston Martin F1

Бразилец стал первым пилотом в молодежной программе команды из Сильверстоуна

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Чемпион Ф2 Другович стал резервным гонщиком Aston Martin F1
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Фелипе Другович досрочно завоевал титул в Формуле 2 по итогам минувшего уик-энда в Монце. Ранее говорили, что 22-летний бразилец пытается договориться о пятничных тренировках с AlphaTauri, но в понедельник Aston Martin объявила о полноценном контракте с ним. 

Фелипе войдет в молодежную программу AMR и дебютирует за рулем зеленой машины на завершающем сезон Гран При Абу-Даби.

Для Друговича будет разработана активная программа тестов, он сможет поработать за рулем машины 2021 года, а также проехать на AMR21 по ходу официальной сессии после завершения чемпионата. В сезоне-2023 Фелипе посетит некоторые Гран При и будет работать на брифингах с призовыми гонщиками Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. 

«Включение в программу развития пилотов AMF1 открывает мне фантастические возможности, – цитирует Фелипе пресс-служба команды. – Это отличное дополнение к невероятно позитивному и успешному сезону-2022. 

Победа в Формуле 2 уже давно считается лучшей возможностью продолжить карьеру в Формуле 1, и моя новая роль в AMF1 дает необходимые инструменты, чтобы сделать этот крайне важный шаг. 

Я посвящу 2023 год обучению: буду работать в команде Ф1, но моей главной задачей остается развитие и совершенствование пилотских качеств. Надеюсь, это позволит мне гоняться в Ф1 в будущем».

До Друговича чемпионом Ф2 стал Оскар Пиастри, который также подписал после завоевания титула контракт резервного пилота – с командой Alpine, – а сейчас готовится к дебюту с McLaren

Исполнительный председатель Aston Martin Лоуренс Стролл добавил: «Мы с большим интересом следили за дорогой Фелипе к успеху в Формуле 1 и нацелены обеспечить ему возможность проявить свои умения и получить нужный опыт для следующего шага в карьере. 

Если он сможет пополнить великий пантеон бразильских пилотов, таких как Эмерсон Фиттипальди и Айртон Сенна, это стало бы для него высшим признанием».

Другович присоединился в Aston Martin к действующему резервному пилоту Нико Хюлькенбергу, который в нынешнем сезоне провел два Гран При, подменяя за рулем Себастьяна Феттеля. 

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