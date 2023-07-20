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Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Виллу Эмерсона Фиттапальди на берегу озера Гарда навестили преступники, похитившие коллекцию часов и золотые украшения

Александр Кабановский
Автор:
Эмерсон Фиттипальди, McLaren M23

Фиттипальди, который стал сильнейшим пилотом в Формуле 1 по итогам сезонов 1972 и 1974 года, в последнее время жил в своей европейской вилле на итальянской стороне озера Гарда в престижном районе, где его соседями являются Том Круз и семейная чета Бекхэмов.  

Однако на минувшей неделе бразилец отправился в Гудвуд, где не просто стал гостем Фестиваля скорости, но и участвовал в демонстрационных заездах за рулем McLaren M23 полувековой давности (на фото выше). 

По возвращении домой, как написал таблоид Daily Star, 76-летний ветеран обнаружил следы проникновения преступников. Местная полиция уже установила, что злоумышленники проникли на виллу Фиттипальди 13 июля в разгар дня. 

Их добычей стали коллекция часов Rolex, принадлежащих экс-пилоту, золотые украшения и дорогая одежда общей стоимостью почти в 300 тысяч долларов. 

Начатое расследование пока не принесло никаких результатов. 

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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