Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Фиттипальди, который стал сильнейшим пилотом в Формуле 1 по итогам сезонов 1972 и 1974 года, в последнее время жил в своей европейской вилле на итальянской стороне озера Гарда в престижном районе, где его соседями являются Том Круз и семейная чета Бекхэмов.

Однако на минувшей неделе бразилец отправился в Гудвуд, где не просто стал гостем Фестиваля скорости, но и участвовал в демонстрационных заездах за рулем McLaren M23 полувековой давности (на фото выше).

По возвращении домой, как написал таблоид Daily Star, 76-летний ветеран обнаружил следы проникновения преступников. Местная полиция уже установила, что злоумышленники проникли на виллу Фиттипальди 13 июля в разгар дня.

Их добычей стали коллекция часов Rolex, принадлежащих экс-пилоту, золотые украшения и дорогая одежда общей стоимостью почти в 300 тысяч долларов.

Начатое расследование пока не принесло никаких результатов.

Эмерсон Фиттипальди Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images