Чемпион Ф1: После поражения 2021 года Вольф слетел с катушек

Построив к началу турбоэры в 2014 году первоклассный мотор, команда Mercedes F1 на протяжении многих сезонов не встречала реальной конкуренции в пелотоне, собирая победы и титулы.

Попытки Ferrari навязать борьбу фаворитам в 2018-19 годах не принесли особых успехов, и все шло к тому, что по итогам сезона-2021 Льюис Хэмилтон завоюет восьмой титул и объявил о завершении карьеры.

Однако внезапно в этой истории появились Red Bull и Макс Ферстаппен, а чуть позже и главный судья Ф1 Майкл Маси. В драматичном финале на трассе «Яс-Марина» австралиец принял решение вразрез с правилами спорта, что позволило Максу на финальном круге сезона отобрать у Льюиса победу в гонке, а с ней и титул.

В Mercedes приняли решение не оспаривать те результаты, а вскоре Формула 1 вновь сменила регламент, и команда окончательно утратила лидирующие позиции. За два последних года ее пилоты одержали всего одну победу в Гран При.

По мнению сильнейшего гонщика Ф1 1997 года Жака Вильнева, кроме чисто технических факторов и ошибки с выбором концепции шасси с граунд-эффектом, против Mercedes и ее главы Тото Вольфа сыграл и психологический фактор.

«Два года назад им пришлось сложно из-за поражения в чемпионате, – цитирует канадца Planet F1. – В этот момент Тото немного слетел с катушек. Они просто не привыкли, что сильнейшим становится кто-то еще.

На них словно пролился холодный душ. Да и многим другим в Mercedes было сложно смириться со случившимся, настолько они привыкли постоянно побеждать».

Вильнев добавил: «Но сейчас Тото уже справился со всем этим. И команда движется в верном направлении. В этом году они продемонстрировали несомненный прогресс – однако все же не столь впечатляющий, как у McLaren».

Mercedes завершила прошедший сезон Ф1 на второй строчке Кубка конструкторов.