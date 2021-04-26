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Формула 1 / Новость

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

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Марио Андретти считает, что Колтон заслужил суперлицензию больше, чем «этот русский»

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

В этом месяце было объявлено о проведении Гран При Майами начиная с 2022 года. Таким образом, США будут принимать сразу два этапа Формулы 1, хотя считается, что чемпионат пока не слишком популярен на этом рынке.

Чемпион Ф1 1978 года Марио Андретти считает, что серия имеет все шансы стать популярной в США, но для этого ей нужен американский пилот. По мнению Андретти, им мог бы стать один из лидеров IndyCar Колтон Херта, однако у того нет суперлицензии. И Андретти считает странным, что американцу ее пока не выдали, хотя она есть у российского пилота Haas Никиты Мазепина.

«По-моему, фанатскую базу Ф1 в США недооценивают, – сказал Андретти. – Но единственное, чего ей не хватает, это американского пилота. Я изо всех сил топлю за Колтона. Его целью всегда было попадание в Ф1, но он очень тихий парень, не пробивной. Но я вижу в нем качества пилота Ф1.

Ему 21 год, это отличное время [для перехода в Ф1]. Я понимаю, что ему не хватает тестов и в получении суперлицензии есть свои правила. Но если этот русский парень получает суперлицензию, то разве парень, который у нас выступает на высшем уровне, не может? Тут что-то не так!»

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Автор Иван Матушкин

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