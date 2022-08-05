Чемпион Ф1 назвал сомнительным решение Алонсо уйти из Alpine

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Фернандо Алонсо выиграл оба своих титула в составе Renault в 2005-06 годах, после чего продолжил карьеру в McLaren. После всего одного сезона в паре с Льюисом Хэмилтоном испанец вернулся в прежнюю команду, откуда в 2010-м перешел в Ferrari.

Наконец, в 2021-м Фернандо начал свой третий отрезок в Энстоуне, где команда получила новое имя Alpine. Однако вновь не задержался там надолго, приняв предложение Aston Martin.

Этот переход многие в паддоке назвали неожиданным, особенно учитывая сравнительную скорость синих и зеленых машин. Чемпион мира 1972 и 74 годов Эмерсон Фиттипальди счел решение гонщика очень сомнительным.

«Фернандо принесет в Aston Martin серьезный опыт. Он очень здорово умеет добиваться от машин скорости, – объяснил 75-летний бразилец в интервью Vegasinsider. – Он очень здорово смотрелся в Alpine. Я просто не понимаю, почему он ушел оттуда. Сложно объяснить это решение».

Ветеран добавил: «Конечно, глядя снаружи, ты никогда не сможешь понять те причины, которые подтолкнули пилота уйти. Это всегда является исключительно личным решением.

Прямо сейчас Alpine выглядит сильнее Aston Martin. Так что у Фернандо должна быть какая-то веская причина, но мне она неизвестна. Думаю, в ближайшее время он еще объяснил, почему поступил так».

Говоря о том, как могут сложиться для Алонсо выступления в новой команде, Фиттипальди отметил: «Надеюсь, Фернандо поможет им отыскать скорость. В лице Себастьяна Феттеля у Лэнса Стролла был отличный напарник, теперь канадец получит нового партнера.

Они оба [Себ и Алонсо] – отличные гонщики, что помогает Лэнсу ехать быстрее. Очень здорово, когда ты выступаешь вместе с чемпионом».