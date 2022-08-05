Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах Следующая / Марко: Ferrari почти все делает неправильно
Формула 1 Новость

Чемпион Ф1 назвал сомнительным решение Алонсо уйти из Alpine

Эмерсон Фиттипальди прокомментировал решение Фернандо в третий раз уйти их Энстоуна – теперь ради Aston Martin

Автор:
, Редактор (Турция)
Чемпион Ф1 назвал сомнительным решение Алонсо уйти из Alpine
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо выиграл оба своих титула в составе Renault в 2005-06 годах, после чего продолжил карьеру в McLaren. После всего одного сезона в паре с Льюисом Хэмилтоном испанец вернулся в прежнюю команду, откуда в 2010-м перешел в Ferrari.

Наконец, в 2021-м Фернандо начал свой третий отрезок в Энстоуне, где команда получила новое имя Alpine. Однако вновь не задержался там надолго, приняв предложение Aston Martin

Этот переход многие в паддоке назвали неожиданным, особенно учитывая сравнительную скорость синих и зеленых машин. Чемпион мира 1972 и 74 годов Эмерсон Фиттипальди счел решение гонщика очень сомнительным. 

«Фернандо принесет в Aston Martin серьезный опыт. Он очень здорово умеет добиваться от машин скорости, – объяснил 75-летний бразилец в интервью Vegasinsider. – Он очень здорово смотрелся в Alpine. Я просто не понимаю, почему он ушел оттуда. Сложно объяснить это решение». 

Ветеран добавил: «Конечно, глядя снаружи, ты никогда не сможешь понять те причины, которые подтолкнули пилота уйти. Это всегда является исключительно личным решением.  

Прямо сейчас Alpine выглядит сильнее Aston Martin. Так что у Фернандо должна быть какая-то веская причина, но мне она неизвестна. Думаю, в ближайшее время он еще объяснил, почему поступил так».

Говоря о том, как могут сложиться для Алонсо выступления в новой команде, Фиттипальди отметил: «Надеюсь, Фернандо поможет им отыскать скорость. В лице Себастьяна Феттеля у Лэнса Стролла был отличный напарник, теперь канадец получит нового партнера. 

Они оба [Себ и Алонсо] – отличные гонщики, что помогает Лэнсу ехать быстрее. Очень здорово, когда ты выступаешь вместе с чемпионом».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах
Предыдущая новость

«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах
Следующая новость

Марко: Ferrari почти все делает неправильно

Марко: Ferrari почти все делает неправильно
Больше от
Эзель Тан
Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы
Формула 1

Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы

Ферстаппен объяснил, чем «Хунгароринг» не подходит Red Bull Гран При Венгрии
Формула 1

Ферстаппен объяснил, чем «Хунгароринг» не подходит Red Bull

Цунода назвал недостаточным штраф, назначенный Окону Гран При Франции
Формула 1

Цунода назвал недостаточным штраф, назначенный Окону

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Версия: Что не устроило Алонсо в Alpine
Формула 1

Версия: Что не устроило Алонсо в Alpine

В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin
Формула 1

В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin

Анализ: как переход Алонсо в Aston Martin повлияет на рынок пилотов
Формула 1

Анализ: как переход Алонсо в Aston Martin повлияет на рынок пилотов

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin
Формула 1

Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin

Детали: как Aston Martin удалось переманить Алонсо
Формула 1

Детали: как Aston Martin удалось переманить Алонсо

«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin Гран При Венгрии
Формула 1

«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin

Самое важное:

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения

Мы собрали всю информацию о том, кто может выйти на старт в предстоящем чемпионате Формулы 1

Бинотто пообещал добиться надежности машин к 2023 году
Формула 1 Формула 1

Бинотто пообещал добиться надежности машин к 2023 году

Глава Ferrari установил срок, когда пилоты команды перестанут выбывать из борьбы из-за поломок

Red Bull и Porsche вновь отложили объявление о партнерстве. И вот почему
Формула 1 Формула 1

Red Bull и Porsche вновь отложили объявление о партнерстве. И вот почему

Гоночный консультант Хельмут Марко рассказал, как развиваются отношения гоночной команды и автопроизводителя

McLaren и Риккардо начали переговоры о расторжении контракта
Формула 1 Формула 1

McLaren и Риккардо начали переговоры о расторжении контракта

Как стало известно Motorsport.com, команда собирается освободить место на 2023 год для Оскара Пиастри

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.