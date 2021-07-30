Чем уникален новый симулятор Ferrari? Рассказывает его создатель

Одной из главных хороших новостей для команды Ferrari в ближайшие недели должен стать запуск в работу нового симулятора. Нового во всех смыслах – в том числе с точки зрения его базовой конструкции. В общих чертах о его преимуществах над использующейся сейчас установкой (а также над техникой, которой располагают Mercedes и Red Bull) мы уже писали пару недель назад – но на этот раз смогли поговорить с одним из создателей нового симулятора.

Старая установка, запущенная в работу в 2010 году, была построена американской компанией Moog. Новую Скудерия заказала у нового подрядчика, британской фирмы Dynisma. Впрочем, одного из основателей этой компании в Маранелло неплохо знают. Эш Уорн, занимающий пост генерального директора, в прошлом работал инженером симуляторов в нескольких командах Ф1. Включая Ferrari.

Старый симулятор Ferrari, известный как «паук» Фото: Ferrari

По словам Уорна, на нынешнем этапе ключевые параметры любых симуляторов – скорость отклика и частота работы. Оба показателя, как нетрудно догадаться, должны быть как можно выше. В настоящий момент им еще есть куда расти – пройдет еще немало времени, прежде чем все производители выйдут на какой-то стабильный уровень и потеряют возможность козырять перед потенциальными клиентами сниженной задержкой или высокой частотой.

«Гонщик поворачивает руль и нажимает на педали. А симулятор должен сразу же дать ему почувствовать результат этих действий, – напоминает Уорн. – На что пилот сразу же отреагирует новыми действиями – и это цикл повторяется раз за разом со скоростью до четырех тысяч раз за секунду.

Если симулятор работает с задержкой, ощущения пилота не будут реалистичными, а результаты испытаний окажутся некорректными. Представьте ситуацию с избыточной поворачиваемостью. Если пилот вовремя не почувствует возникающий занос и не скоррректирует его, он просто потеряет контроль над машиной – хотя ситуация вовсе не была безнадежной. И чтобы такое произошло, достаточно задержки в 30 миллисекунд».

По словам Уорна, у многих симуляторов скорость отклика сейчас находится между 20-ю и 30-ю миллисекундами. В то время как платформа Dynisma DMG-1, на основе которой создана установка для Ferrari, имеет задержку в 3-5 мс.

Второй показатель – частота работы (частота поступления управляющих сигналов на механизмы установки) – определяет объем информации, поступающей к гонщику через движения симулятора. Чем выше частота, тем лучше пилот чувствует рельеф и микрорельеф автодрома.

Для размещения нового симулятора на базе Ferrari было построено новое здание Фото: Ferrari

«Наиболее совершенные цифровые модели трасс, созданные с помощью лазерного сканирования или с помощью лидаров, включают в себя массу информации об очертаниях мелких неровностей вроде кочек или о конфигурации поребриков, – продолжает Уорн. – И старые платформы просто не могут переварить этот объем информации, не могут донести всю эту информацию до пилота.

Наши же платформы гораздо эффективнее. В то время как сейчас достаточно активно используются платформы с частотой в 20 герц [т.е. поступлением сигнала 20 раз в секунду], наши работают с частотой между 50 и 100 герц. А при необходимости частота может быть увеличена еще сильнее.

Отличный пример того, что позволяет реализовать высокая частота работы – передача ощущений от работы силового агрегата. Пилот не только слышит сгенерированный аудиосистемой звук – он чувствует вибрации двигателя, которые меняются в зависимости от повышения и понижения оборотов. А в случае с серийными автомобилями высокая частота помогает воспроизвести ощущения от работы антиблокировочной системы – толчки на педали и связанные с этим незначительные изменения в динамике движения автомобиля».

Свою роль в создании максимально реалистичной картины играет и механическая составляющая. В частности, Dynisma считает одним из преимуществ своей платформы использование рокеров с роликовыми подшипниками вместо более привычных подшипников скольжения. Это решение позволяет заметно уменьшить трение в системе, а с ним – и механическую инерцию (что делает еще более эффективной работу по повышению скорости отклика).

Установка Dynisma DMG-1, на основе которой создан новый симулятор Ferrari Фото: Dynisma

Впрочем, с первого взгляда заметна принципиальная разница в конструкции DMG-1 и симуляторов, которые уже используются командами Формулы 1. Если в знакомых установках за передачу разных импульсов отвечает один и тот же набор механизмов, в платформе Dynisma есть два разных комплекта. Один воспроизводит заметные глазу перемещения автомобиля – к примеру, наклон в повороте под воздействием центробежной силы. Второй передает импульсы, связанные с работой подвески, или уже упоминавшуюся вибрацию от силового агрегата.

«Можно сказать, что один симулятор закреплен на другом, – описывает конструкцию Уорн. – Нижний уровень – механизмы, отвечающие за движения в большом диапазоне. Верхний – сверхчувствительная система с высокой частотой работы».

Старый симулятор в прошлом не раз позволял Скудерии резко изменить себе на пользу расклад сил по ходу гоночного уик-энда – благодаря активной работе по подборке настроек с помощью симулятора (напомним, в 2018 году этим занимался в том числе Даниил Квят). Перед новой установкой стоит не менее ответственная задача: с самого начала своей работы симулятор будет полностью загружен работой над автомобилем 2022 года. И если в следующем сезоне Скудерия станет единоличным лидером Формулы 1 – не исключено, что одним из главных секретов успеха будет машина, которая стоит дороже любого болида (старый симулятор в свое время обошелся Ferrari в 5 млн долларов) и при этом не двигается с места.