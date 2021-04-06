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Формула 1 / Интервью

Чем Сайнс отличается от Феттеля и заслужил ли Льюис титулы? Эксклюзивное интервью Леклера

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, Ответственный редактор

После Гран При Бахрейна наш итальянский коллега Роберто Кинкеро задал пилоту Ferrari множество интересных вопросов о нем самом, его соперниках и всей Ф1

Чем Сайнс отличается от Феттеля и заслужил ли Льюис титулы? Эксклюзивное интервью Леклера

За два сезона в Ferrari Шарль Леклер прошел путь от новичка до безусловного лидера. Он одержал первую победу в Спа, смог превзойти четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и пройти с командой через сложнейший сезон 2020 года. 

В новом чемпионате у монегаска будет другая машина и другой партнер по команде. О отношении к соперникам, ситуации в команде и своих взглядах на ключевые вопросы Ф1 гонщик рассказал в эксклюзивном интервью для читателей Motorsport.com.

Шарль, насколько правила 2021 года сказались на ощущениях от машины?

Ощущения остались прежними, а вот в своем подходе к пилотированию мне пришлось кое-что поменять. Теперь уже нельзя так активно атаковать на входе в повороты, так как заднюю часть машины стало сложнее контролировать.

После появления в Ferrari Карлоса Сайнса складывается впечатление, что ты стал проводить на базе в Маранелло гораздо больше времени…

На самом деле, я всегда провожу с командой одинаковое время. Наверное, все дело в том, что я просто стал выкладывать больше кадров из Маранелло в социальных сетях. В особенности это касается игры в паддл-теннис (разновидность классического тенниса на уменьшенной площадке – прим.ред.), которую я стараюсь не пропускать. 

Что действительно изменилось – это время работы с напарником. С Себом [Феттелем] наши пути пересекались гораздо реже. Я обычно приезжал, когда его не было – и наоборот. С Карлосом мы обычно выбираем одни и те же дни, из-за чего больше работаем вместе.  

Ты ощущаешь отсутствие Себастьяна, с которым вы вместе выступали два года?

Несомненно, и прежде всего это касается его опыта. В определенных ситуациях он показывал себя первоклассным аналитиком, и в этом отношении я очень многому научился у Себа. Я понял, насколько полезным его внимание к мельчайшим деталям в итоге оказывается на трассе. Мне было очень интересно учиться этому. 

К тому же, Себ нравится мне в человеческом плане. Мне всегда импонировала его прямота.  

Машина 2020 года вышла у Ferrari не самой удачной, но тебе удалось адаптироваться к ней лучше, чем Феттелю. Как так получилось?

Полагаю, это вопрос ощущений и стиля пилотирования. Мне нравится, когда задок машины скользит, я использую это на входе в повороты. Другим пилотам это, наоборот, не подходит. Задняя часть SF1000 была, скажем так, не самой стабильной. Мне это не доставляло никаких сложностей, но не уверен, что это было так и для Себа. Все дело в том, как ты любишь управлять машиной.

Себастьян Феттель, и Шарль Леклер на Гран При Бельгии 2020 года

Себастьян Феттель, и Шарль Леклер на Гран При Бельгии 2020 года

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Если в предстоящем сезоне тебе придется бороться с Себом на трассе…

Мне кажется, что если такая ситуация возникнет, то это точно не будет как в фильмах: «Ох, это же мой бывший напарник, я смог превзойти его, и вот мы вновь рядом…». Когда я закрываю стекло шлема, то для таких мыслей просто не остается места. Я концентрируюсь на себе, машине и тех задачах, которые предстоит решить. 

Если Себ обгонит меня, первое, что я попытаюсь сделать – сразу же вернуть позицию. Просто не допускаю, что в моей голове может возникнуть хоть какая-то другая мысль.

Как по-твоему, что в Ferrari принес Карлос? 

За последние годы он выступал в нескольких разных командах. Мне кажется, всегда интересно узнать, как работают соперники. Кроме того, я сразу отметил его невероятную мотивацию. Он только пришел в Ferrari, но сразу можно увидеть, насколько он нацелен добиться успеха. 

Это настроение заражает всю команду и идет ей на пользу. Я уверен, что для любой команды всегда полезно иметь двух гонщиков, которые в соперничестве друг с другом позволяют ей быстрее двигаться к победам. 

Вы общаетесь с большим боссом Ferrari Джоном Элканом?

Он звонил мне незадолго до старта сезона. Ему интересно все – возможности машины, наши ожидания, общее ощущение. Мы довольно часто общаемся с ним, когда возникает такая необходимость.

Старт Гран При Бахрейна: впереди Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер

Старт Гран При Бахрейна: впереди Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Прошлогоднее выступление Джорджа Расселла в Сахире заставило многих задать себе вопрос о реальной силе Льюиса Хэмилтона. Готов ли ты допустить, что те люди. которые превозносят тебя сегодня, завтра могут отвернуться? 

Это часть игры. За эти годы я уже научился отвечать в первую очередь за самого себя. Я знаю, когда хорошо справился с работой, а когда мог бы выполнить ее лучше. Бывают моменты, когда ты отдаешь себя целиком, но снаружи это практически незаметно. Подобное очень огорчает. 

Если же говорить о Льюисе, я считаю, что его достижения говорят сами за себя. Безусловно, есть те, кто продолжает настаивать, что он просто располагает самой быстрой машиной. Но я совершенно уверен, что место в ее кокпите он получил не случайно.

За семь последних лет все титулы достались одной команде и двум ее гонщикам. Есть те, кто видит в этом очевидный посыл – в Ф1 любая карьера определяется тем, на какой машине ты выступаешь. Как ты смотришь на это?

Не буду спорить – те решения, которые ты принимаешь [при выборе команды], в значительной степени влияют на твою карьеру. Но если говорить обо мне, я рад быть гонщиком Ferrari, ведь именно это всегда оставалось моей мечтой. 

Сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы помочь команде начать вновь побеждать. Я понимаю, сколь важно делать правильный выбор, но сегодня стремлюсь к вершине только вместе с Ferrari. Уверен, что у нас есть потенциал, чтобы вновь оказаться на желаемом уровне».

Вторую часть интервью Шарля Леклера вы можете прочесть здесь.

Читайте также:

Интервью Роберто Кинкеро, обозревателя Motorsport.com Италия

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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