Чем плохи электрокары в Формуле 1? Объясняют Кэри и Браун

В течение ближайших 10-20 лет многие страны намерены запретить продажи автомобилей, которые увеличивают долю оксидов углерода в атмосфере. В качестве альтернативы как правило предлагается использование электрокаров.

Формула 1 также намерена с 2030 года перестать загрязнять атмосферу. Однако руководство чемпионата склоняется не к переходу на электропривод, а к использованию синтетического топлива.

Предполагается, что при синтезе такого топлива из атмосферы будет поглощаться столько же оксидов углерода, сколько выбрасывается при его последующем сгорании. Таким образом содержание парникового углекислого газа в атмосфере будет оставаться неизменным.

На бизнес-конференции, проходящей в Баку, глава Формулы 1 Чейз Кэри подробнее рассказал о том, чем его не устраивают электрокары.

«Я прочел множество экспертных статей по вопросам загрязнения окружающей среды, – сказал Кэри. – И большинство экспертов сходится в том, что тут не может быть простого решения.

Электромобили представляются таким простым выходом, но он не учитывает множества подвохов. Сами электрокары недостаточно экологичны, есть вопросы с развитием инфраструктуры, наконец, стоимость электромобилей слишком высока. Я полагаю, что электрокары помогут в решении проблемы загрязнения окружающей среды, но не решат ее до конца.

В моем представлении, двигатели внутреннего сгорания на синтетическом топливе станут ключевым решением данного вопроса. Как только электрокары потеряют поддержку политиков и начнут свободно конкурировать с обычными машинами на рынке, преимущество ДВС на синтетическом топливе станет очевидным.

И мне представляется, что в этом процессе мы можем выступить на переднем фронте. И тем самым сыграть важнейшую роль в вопросе прекращения загрязнения окружающей среды».

Подробнее о синтетическом топливе рассказал исполнительный директор Ф1 Росс Браун.

«Если нам удастся придумать такие синтетические виды топлива, которые можно было бы напрямую вырабатывать из находящихся в атмосфере оксидов углерода с использованием возобновляемой энергии, то мы получим решение, для которого уже существует вся необходимая инфраструктура, – пояснил Браун. – Для центральных районов городов электрокары или водородные автомобили вполне подходят, но невозможно представить, чтобы за 15 лет вся дорожная инфраструктура была перестроена под электрокары.

Если мы внедрим синтетическое топливо, Формула 1 станет главной движущей силой [в борьбе против изменения климата]. И если FIA обяжет команды использовать только такое топливо, будьте уверены, что оно появится.

Нефтяные компании не останутся в стороне от этого процесса, так как они поймут, что за этим стоит их будущее. Мы же можем выступить катализатором в этом процессе».

Дополнительная информация: Люк Смит