На гонке в Австрии пиковая мощность моторов Формулы 1 достигла тысячи лошадиных сил. Этого рубежа силовые установки достигли на первых кругах. Рекордсменом стал агрегат Mercedes F1 M11 EQ Performance на машине Льюиса Хэмилтона: британцу потребовалась полная мощность. Чтобы создать отрыв от соперников в начале дистанции.

Впрочем, пиковые значения – это одно, а усредненная разница в темпе – совсем другое. Нам удалось измерить, насколько двигатели Mercedes на болидах действующих чемпионов Формулы 1 превосходят моторы Honda, которыми пользуется Red Bull Racing. Результаты: 20 лошадиных сил.

Отставание кажется не слишком большим. Экс-пилот Формулы 1 Герхард Бергер оценил разницу в темпе между Mercedes AMG и Red Bull Racing в три десятых секунды. «Двигатель Mercedes чрезвычайно силен, – заявил Бергер в эфире австрийского телеканала Servus TV. – Они добились впечатляющего прогресса за зиму. Honda тоже улучшила мотор, но они отстают в плане топлива».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Бергер имеет в виду расход бензина – крайне важный параметр, если вспомнить, что в Ф1 нельзя бесконтрольно транжирить горючее. Предельный уровень расхода во время гонки регламентируется правилами: а значит, чем экономичнее окажется мотор, тем проще будет пилоту преодолеть дистанцию Гран При без лишней массы на борту.

На финише второго этапа-2020 выяснилось: Макс Ферстаппен полностью иссушил бензобак своего Red Bull, пытаясь угнаться за лидерами. Тем временем у победителя Гран При Штирии Льюиса Хэмилтона после финиша в баке осталось 10 кг неиспользованного топлива. При желании британец мог бы перевести свой мотор в более прожорливый режим – и тем самым получить более высокую скорость. Это не потребовалось: Mercedes выиграл без всяких ухищрений.

Сейчас об этом не вспоминают, но с этого сезона в Формуле 1 действуют более жесткие ограничения на расходование масла: норматив уменьшили до 0,3 литра на 100 км дистанции. В прошлом году ходили разговоры, что из-за этой меры пострадать может Mercedes. Практика показала: все случилось наоборот.

Машины с двигателями Mercedes стали еще сильнее, чем были – прогресс можно увидеть не только у заводской команды, но и клиентов из Racing Point и Williams. Последние вообще умудрились пройти во второй сегмент квалификации: неслыханное достижение по меркам чемпионатов-2018 и 2019.

«Самое трагичное для чемпионата в том, что Хэмилтону даже не надо напрягаться, чтобы быть быстрейшим, – оценил ситуацию Герхард Бергер. – На первом этапе сезона преимущество автомобилей Mercedes достигало четырех десятых секунды.

Я считаю, что сейчас отрыв упал до 0,3, но у них все равно есть запас. Вспомните хотя бы, что в Австрии Mercedes не атаковал поребрики. Соперникам стоит задуматься, каким окажется преимущество, когда Mercedes снова сможет заезжать на бордюры».

Оценить форму двигателей Ferrari в Шпильберге не представлялось возможным: слишком быстро гонщики Скудерии выбыли из борьбы. Если же говорить о четвертом мотористе, представленном в Ф1 – Renault – то французы привезли на стартовые этапы сезона ту же самую модификацию силовой установки. что закончила прошлый год. Это проверенный агрегат с достаточным уровнем надежности, отстающий от Mercedes на 35 лошадиных сил. Не так и далеко от Honda – но все же позади в 15 л.с.

Сход Эстебана Окона в Гран При Штирии Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Главной проблемой Renault в этом сезоне, похоже, стала неработающая система охлаждения. На Гран При Штирии команда сняла с гонки Эстебана Окона из-за вскипания воды в радиаторе без каких-то видимых причин. Существуют подозрения, что та же неисправность могла выбить из борьбы Даниэля Риккардо на Гран При Австрии.