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Формула 1 / Новость

Чем команда Формулы 1 поможет Aston Martin? Отвечает босс Racing Point

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Чем команда Формулы 1 поможет Aston Martin? Отвечает босс Racing Point
Автор:
Соавтор: Сергей Иванов
24 февр. 2020 г., 14:36

По словам Отмара Сафнауэра, при разработке новых дорожных машин будут использоваться технологии Формулы 1

В начале 2020 года стало известно о покупке владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом доли в компании Aston Martin. Сделка предусматривает переименование команды Формулы 1 в Aston Martin с 2021 года, а также сотрудничество инженеров двух компаний как в гонках, так и проектировании дорожных машин.

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр подробнее рассказал о том, как будет устроено это сотрудничество.

«Это всем выгодно, – сказал Сафнауэр по поводу сделки. – Автопроизводитель также выиграет от такого сотрудничества. Мы станем делиться с ними технологиями. Для начала, у нас в Брэкли отличная аэродинамическая труба, которой они могут пользоваться. Плюс у нас специалисты по аэродинамике, которые также могут им помочь. Уверен, многие наши технологии могут пригодиться при постройке дорожных машин.

Мы команда, которая умеет строить быстрые гоночные машины. И я уверен, что мы способны помочь в улучшении и дорожных автомобилей тоже.

Также надо посмотреть на то, какие у них есть возможности. Если обнаружится что-то для нас полезное, то с радостью позаимствуем».

До сих пор Aston Martin являлся титульным спонсором Red Bull Racing. И инженеры австрийской команды также участвовали в проектировании дорожных машин.

«На новой фабрике нашей команды предусмотрено приметно сто мест для инженеров из Aston Martin, так что мы действительно будем работать вместе, – сказал Сафнауэр. – Те парни, которые сейчас работают с Red Bull, переедут к нам. Мы соберемся под одной крышей.

Они делали гиперкар с Эдрианом Ньюи, модель Valkyrie. Есть в работе и модели попроще. Не мне об этом первому говорить, но у них на подходе несколько прекрасных машин.

Мы становимся больше. У нас уже около 500 сотрудников, и мы не намерены останавливаться. При этом моей философией всегда было находить самых лучших сотрудников, так как это эффективно. Нам нужна лучшая команда, мы не собираемся нанимать только ради количества. Думаю, Aston тоже поможет нам привлечь нужных специалистов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing В Магазин , Racing Point
Автор Адам Купер

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