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Чем Формула 1 привлекла Ford и что концерн будет делать для Red Bull? Ответ Хорнера

На презентации в Нью-Йорке команда Red Bull Racing и концерн Ford анонсировали скорое начало сотрудничества. Вот подробности этой истории

Александр Кабановский
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Чем Формула 1 привлекла Ford и что концерн будет делать для Red Bull? Ответ Хорнера
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Когда в гоночных СМИ под конец 2022 года только-то появились первые слухи о предстоящем альянсе, эксперты сразу отметили, что в настоящий момент у Ford просто нет технологий, чтобы своими силами построить силовую установку для Формулы 1.

Из тех слов, которые прозвучали на презентации Red Bull, стало ясно, что речь действительно идет не о партнерстве команды и моториста – как, скажем, в случае Audi и Sauber, – а об иной форме взаимодействия, когда большую часть работы все равно будут выполнять сотрудники RBPT в Минтон-Кинсе. 

«Понятно, что мы искали вариант наилучший вариант партнерства на период с 2026 года, – рассказал на пресс-конференции глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – У нас сложились прекрасные отношения с Honda, которые продлятся еще три года. 

Но так как мы самостоятельно производим двигатели, нам крайне важно иметь стратегического союзника среди производителей. Вариант с Ford оказался очень грамотным решением. Их цели очень близки к нашим, они искали возможность вернуться в Формулу 1, так как сейчас очень серьезно инвестируют в электромобили.

Так что мы получим возможность использовать технологии батарей и зарядки. Потому решение [начать партнерство] оказалось очень простым. Это касается и коммерческой стороны вопроса, и технической. С 2026 года два бренда будут работать вместе».

Говоря о принципах партнерства, глава RBR добавил: «У нас в Red Bull Powertrains работают очень талантливые инженеры, но мы отдаем себе отчет, что не можем знать все. 

Учитывая размер компании Ford, объем их отдела исследований и разработок, особенно в электрических технологиях, мы наверняка получим интересные ноу-хау. Это по-настоящему важная сторона партнерства. 

Кроме того, у них нет намерений вмешиваться в наш бизнес, они намерены лишь дополнять и поддерживать. Потому [большие боссы компании] Билл Форд и Джим Фарли выразили нам полную поддержку. Желания обеих сторон в данном случае полностью совпали».

Двигатели Ford различных версий использовались в Формуле 1 с 1963 до 2004 года и одержали 176 побед в Гран При, однако собственной заводской команды у американского концерна никогда не было.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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